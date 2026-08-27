50 करोड़ का बांड, काम की रफ्तार सुस्त, खर्च में भी पिछड़ रहा वाराणसी नगर निगम

अरुण कुमार मिश्र, जागरण, वाराणसी। नगर निगम ने शहर में बड़ी व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपये के म्यूनिसिपल बांड का सहारा लिया, लेकिन इन परियोजनाओं की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ सकी है। सिगरा और लहुराबीर में प्रस्तावित कामों में जहां निर्माण धीमा है, वहीं खर्च की स्थिति भी सवाल खड़े करती है।

शासन को भेजी गई जानकारी के अनुसार सिगरा में डा. संपूर्णानंद स्टेडियम के पास नगर निगम की जमीन पर भूमिगत पार्किंग, होटल और मार्केट कांप्लेक्स बनाया जाना है। इसकी कुल लागत 40.52 करोड़ रुपये है, जिसमें 25 करोड़ रुपये बांड से लगाए जाने हैं। अब तक करीब 33 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ है, जबकि परियोजना पर 16 प्रतिशत राशि ही खर्च हुई है।

लहुराबीर रोड पर मार्केट कांप्लेक्स और भूमिगत पार्किंग की योजना की कुल लागत 34 करोड़ रुपये है। इसमें भी 25 करोड़ रुपये बांड से लगाने का प्रस्ताव है। यहां काम की प्रगति करीब 18 प्रतिशत बताई गई है, लेकिन खर्च की प्रगति शून्य दर्ज है।

आसान शब्दों में कहें तो सिगरा में तीन में से करीब एक हिस्सा काम हुआ है, लेकिन पैसे का छठा हिस्सा ही खर्च हुआ है। वहीं लहुराबीर में काम शुरू होने के बावजूद सरकारी रिकार्ड में अभी तक खर्च दर्ज नहीं है। मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के अनुसार, 50 करोड़ के बांड की सुरक्षा के रूप में नगर निगम के संपत्ति टैक्स, शुल्क और यूजर चार्ज रखे गए हैं।