वाराणसी के चोलापुर सीएचसी में बने 50 शैय्या अतिरिक्त भवन का नहीं हो सका शुभारंभ

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोलापुर में मरीजों की भारी भीड़ को देखते हुए बनाए गए 50 शैय्या अतिरिक्त भवन का शुभारंभ अब तक नहीं हो सका है। 18 जुलाई को निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वाराणसी के अपर निदेशक और सीएमओ को एक सप्ताह के अंदर इसे चालू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 13 सितंबर तक व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई। मरीज सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं।

पूर्वांचल की पहली सीएचसी चोलापुर में रोजाना 800 से 1000 नए मरीज ओपीडी में इलाज कराने आते हैं। भीड़ को देखते हुए 57 बेड से बढ़ाकर कुल 107 शैय्या युक्त बनाने के लिए अतिरिक्त भवन का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 अप्रैल 2026 को इसका उद्घाटन किया था। कार्यदायी संस्था ने भवन स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर कर दिया है।

विद्युत आपूर्ति और जनरेटर कनेक्शन पूरा हो चुका है, लेकिन बेड-गद्दा, स्टैंड, साइड लाकर, बैठने की कुर्सियां, वार्डों में एसी और आक्सीजन पाइपलाइन जैसी छोटी-छोटी सुविधाएं नहीं जुटने से भवन ताला लगाकर खाली पड़ा है। चिकित्सा अधीक्षक डा. आरबी यादव ने बताया कि सीएमओ को सामग्री की मांग भेज दी गई है।

उन्होंने 15 बेड रखवाए हैं। जैसे ही शेष व्यवस्था पूरी होती है, अस्पताल मरीजों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। फिजिशियन डाक्टर की कमी भी बड़ी समस्या बनी हुई है। सर्दी-जुकाम और वायरल बुखार के मौसम में मरीजों की संख्या और बढ़ जाती है, फिर भी कई मामलों में मरीजों को 15 किलोमीटर दूर जिलास्तरीय चिकित्सालय रेफर करना पड़ता है।