वाराणसी के 36 रग्बी खिलाडी पहली बार प्रादेशिक टीम में चयनित, टीम में 24 बालिका खिलाड़ी भी शामिल

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी में तीन साल से कड़े परिश्रम और अनुशासन के बाद आख़िरकार 21 अक्टूबर को बालिकाओं को उनका सुखद परिणाम मिल गया। बुधवार को परमानंदपुर मिनी स्टेडियम में अभ्यास करने वाली 24 बालिकाएं नई दिल्ली रवाना हो गईं।

दिल्ली में ये बालिकाएं स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 70 वीं राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिता के रग्बी स्पर्धा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। 12 बालिकाएं सब जूनियर और 12 बालिकाएं जूनियर आयु वर्ग में हिस्सा लेंगी। उत्तर प्रदेश की सब जूनियर बालक वर्ग की टीम में भी वाराणसी के 12 बालक शामिल हैं। सभी खिलाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों के हैं।

जूनियर बालक वर्ग में लखनऊ और सहारनपुर के बालक शामिल हैं। मिशन मिट्टी से पदक तक परमानंदपुर मिनी स्टेडियम में विगत चार साल से चल रहा है। यहां पर हैंडबॉल, टेबल टेनिस,जूडो, हॉकी और रग्बी का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है।