जागरण संवाददाता, वाराणसी। सिगरा पुलिस ने आपरेशन चक्रव्यूह के तहत 31.275 किलोग्राम गांजा बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने गांजा तस्करी में इस्तेमाल महिंद्रा वीरो चार पहिया वाहन भी जब्त किया है। बरामद गांजा को वाराणसी में खपाया जाना था। हालांकि पुलिस और सच्चाई जानने के लिए पूछताछ कर रही है।

पुलिस के अनुसार, बुधवार को सिगरा क्षेत्र के पचपेडवा स्थित लोहे की पुरानी पानी की टंकी के पास कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपित की पहचान बिहार के बक्सर जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र के नवाडेरा गांव निवासी राज किशोर गोंड (27) के रूप में हुई है।