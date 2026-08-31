वरुणा में गंगा के पलट प्रवाह के बाद फिर 31 परिवार के 144 ने छोड़ा घर बार, कई पलायन की तैयारी में

जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा का बढ़ते जल भराव से वरुणा का पलट प्रवाह तेज हो गया है। परिणामस्वरूप वरुणा के किनारे के 31 परिवारों के 144 सदस्यों ने एक बार फिर घरबार छोड़ दिया है। इसमें 17 परिवारों के 75 सदस्य प्रशासन की तरफ से बने तीन बाढ़ राहत शिविर में पहुंच गए हैं। जबक‍ि तमाम अन्‍य अभी पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं।

श‍िव‍िर तैयार होने के बाद प्राथमिक पाठशाला सलारपुर व सरैया और गर्ल्स स्कूल बड़ी बाजार में लोगों ने शरण लिया है। इसके अलावा 14 परिवार के 69 लोग कहीं और अपने रिश्तेदारों या कहीं और चले जाएंगे। एक सप्ताह पूर्व भी इसमें से ज्यादातर परिवार घर छोड़े थे लेकिन वे अपने घरों को वापस चले गए थे। अब बाढ़ दोबारा आने की वजह से फ‍ि‍र श‍िवि‍र का रुख कर रहे हैं।