वाराणसी में एयर शो के दौरान नौ वर्षीय रोहन समेत 142 लोग की गर्मी से हुई हालत खराब

जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिले में गंगा किनारे चल रहे एयर शो के दौरान कड़ी धूप और भीड़ के कारण शनिवार को कई दर्शक बेहोश हो गए। राजघाट पर नौ वर्षीय रोहन गर्मी से बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत ग्रीन कारिडोर में भर्ती कराया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एनपी सिंह ने बताया कि हवाई प्रदर्शन के दौरान विभिन्न घाटों पर स्थापित चिकित्सा शिविरों में कुल 142 लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई।

इनमें निर्जलीकरण (शरीर में पानी की कमी), माइग्रेन (आधे सिर में दर्द), गर्मी के कारण थकावट, तीव्र गैस्ट्राइटिस (पेट में जलन एवं सूजन), उल्टी, चक्कर आने तथा सर्दी-जुकाम से पीड़ित लोग शामिल थे। चिकित्सकीय टीमों ने मरीजों की स्थिति के अनुसार जांच, प्राथमिक उपचार एवं आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराईं। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर निदेशक डा. दिग्विजय सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए।

कटेसर मुगलसराय के महेश यादव चक्कर खाकर गिर पड़े। उन्हें एलबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। बरईपुर अदलहाट, मीरजापुर के संजय चौरसिया भी बेहोश हो गए। एंबुलेंस से एमबीएस अस्पताल पहुंचाए गए।