सारनाथ में फार्च्यून कम्पनी का स्टीकर और तेल बरामदी में 14 लोगों पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीते सोमवार की रात एसओजी-दो व सारनाथ पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से सारनाथ के अशोक नगर कालोनी व सलारपुर रसुलगड़ इलाके में छापेमारी की गई। इसमें 282 टिन कम्पनी ब्रांडेड रिफॉइंंड तेल, फार्च्यून कम्पनी का एक बंडल व 20 स्टीकर, प्रेस मशीन, ढक्कन सील करने की मशीन, ग्लू, कीप, एक ब्रांडिंग स्टाम्प व फार्च्यून कम्पनी के टि‍न के स्टीकर बरामदगी के साथ पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ ट्रेड मार्ग अधिनियम व कापी राइट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया।

थाना प्रभारी शिवानन्द सिसोदिया ने बताया कि एसओजी 2 के प्रभारी अभिषेक त्रिपाठी व स्थानीय पुलिस के सहयोग से सारनाथ के नक्खीघाट इलाके में अशोक नगर कालोनी में जैतपुरा के विजय जयसवाल जो बालाजी इंटर प्राइजेज फर्म के नाम पर नेपाल से सस्ते दामों पर सोयाबीन ऑयल मंगा कर फार्च्यून कम्पनी का स्टीकर व ढक्कन लगा कर ऊंचे दामों पर बाजार में बेचते थे।