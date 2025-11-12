सारनाथ में फार्च्यून कम्पनी का स्टीकर और तेल बरामदी में 14 लोगों पर मुकदमा
सारनाथ पुलिस ने फार्च्यून कंपनी के नकली स्टीकर और तेल बरामद होने पर 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कंपनी के अधिकारियों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ लोग नकली तेल बेच रहे हैं। पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली सामान जब्त किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीते सोमवार की रात एसओजी-दो व सारनाथ पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से सारनाथ के अशोक नगर कालोनी व सलारपुर रसुलगड़ इलाके में छापेमारी की गई। इसमें 282 टिन कम्पनी ब्रांडेड रिफॉइंंड तेल, फार्च्यून कम्पनी का एक बंडल व 20 स्टीकर, प्रेस मशीन, ढक्कन सील करने की मशीन, ग्लू, कीप, एक ब्रांडिंग स्टाम्प व फार्च्यून कम्पनी के टिन के स्टीकर बरामदगी के साथ पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ ट्रेड मार्ग अधिनियम व कापी राइट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया।
थाना प्रभारी शिवानन्द सिसोदिया ने बताया कि एसओजी 2 के प्रभारी अभिषेक त्रिपाठी व स्थानीय पुलिस के सहयोग से सारनाथ के नक्खीघाट इलाके में अशोक नगर कालोनी में जैतपुरा के विजय जयसवाल जो बालाजी इंटर प्राइजेज फर्म के नाम पर नेपाल से सस्ते दामों पर सोयाबीन ऑयल मंगा कर फार्च्यून कम्पनी का स्टीकर व ढक्कन लगा कर ऊंचे दामों पर बाजार में बेचते थे।
वहीं दूसरे तरफ सलारपुर रसुलगड़ में सिध्दि विनायक ट्रेंडिंग कम्पनी फर्म के मालिक राहुल यादव भी नेपाल से सस्ते दाम में सोयाबीन ऑयल मंगा कर ब्रांडेड कम्पनी का स्टीकर लगा कर मंहगे दामों में बेचते थे।
इस मामले में सलारपुर रसुलगड़ के नत्थू यादव, अशोक नगर कालोनी के सौरभ यादव, सलेमपुरा विश्ववेशर गंज के दीपक गुप्ता, विश्वेश्वरगंज के सौरभ यादव, हनुमान फाटक आदमपुर के राहुल प्रजापति, राहुल यादव पता अज्ञात, रसुलगड़ तिलमापुर के अजय यादव, नेवादा कमोली के अनिल राय, कमोली के राजेश राजभर, जैतपुरा के विजय जयसवाल, आदमपुर के दीपक कुमार, दीनदयालपुर सारनाथ अनिल प्रजापति, सिकिया नरायनपुर के श्रवण कुमार, रामनगर के फरीद के खिलाफ पुलिस ने ट्रेड मार्क अधिनियम व कापी राइट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
