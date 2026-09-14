रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 1274 छात्राओं ने कराया पंजीकरण

जागरण संवाददाता, वाराणसी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए रविवार को कुल 1274 छात्राओं ने पंजीकरण कराया। सहायक कुलसचिव एवं योजना के नोडल अधिकारी अरिन्दम श्रीवास्तव ने बताया कि 1248 छात्राओं का आधार वेरिफिकेशन कार्य हुआ है। वहीं, 1274 छात्राओं पंजीकरण अप्रूव्ड हुआ है।