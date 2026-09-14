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रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 1274 छात्राओं ने कराया पंजीकरण

By Raghvendra Chandra Shukla Edited By: Abhishek sharma
Published: Mon, 14 Sep 2026 01:36 PM (IST)

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए कुल 1274 छात्राओं ने पंजीकरण कराया है। सहायक कुलसचिव ...और पढ़ें

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना में काशी विद्यापीठ की 1274 छात्राओं का पंजीकरण।

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना में काशी विद्यापीठ की 1274 छात्राओं का पंजीकरण।

HighLights

  1. काशी विद्यापीठ में स्कूटी योजना का पंजीकरण।

  2. कुल 1274 छात्राओं ने कराया पंजीकरण।

  3. 1248 छात्राओं का आधार सत्यापन हुआ।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए रविवार को कुल 1274 छात्राओं ने पंजीकरण कराया। सहायक कुलसचिव एवं योजना के नोडल अधिकारी अरिन्दम श्रीवास्तव ने बताया कि 1248 छात्राओं का आधार वेरिफिकेशन कार्य हुआ है। वहीं, 1274 छात्राओं पंजीकरण अप्रूव्ड हुआ है।