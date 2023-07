कई जिलों में जोरदार बारिश के साथ आकाशीय बिजली की गरज चमक के साथ 11 लोगों की मौत हो गई। आजमगढ़ में रौनापार थाना क्षेत्र के हैदराबाद गांव निवासी सूर्यनाथ यादव मेंहनगर में ग्राम पंचायत बरवा सागर के मुहम्मदपुर नियामतपुर गांव के पूर्वी सिवान में शशिकला शैलेश यादव उर्फ बब्बी अमन अनुराग यादव देवगांव कोतवाली के कोटा खुर्द गाव में सुनील कुमार की आकाशीय बिजली से जान चली गई।

Weather : पूर्वांचल में आकाशीय बिजली से 11 लोगों की मौत; आजमगढ़ जिले में सबसे ज्‍यादा गई लोगों की जान

वाराणसी : मानसून के आने के साथ ही बादलों की सक्रियता और बारिश के बीच आकाशीय बिजली की चपेट में आकर जान गंवाने वालों की संख्‍या भी बढ़ रही है। मंगलवार की सुबह से लेकर देर रात तक कई जिलों में जोरदार बारिश के साथ आकाशीय बिजली की गरज चमक के साथ 11 लोगों की मौत हो गई। सर्वाधिक छह लोगों की मौत आजमगढ़ जिले में तो गाजीपुर जिले में चार लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को बारिश के दौरान आजमगढ़ में रौनापार थाना क्षेत्र के हैदराबाद गांव निवासी सूर्यनाथ यादव, मेंहनगर में ग्राम पंचायत बरवा सागर के मुहम्मदपुर नियामतपुर गांव के पूर्वी सिवान में शशिकला, शैलेश यादव उर्फ बब्बी, अमन, अनुराग यादव, देवगांव कोतवाली के कोटा खुर्द गाव में सुनील कुमार की आकाशीय बिजली से जान चली गई। गाजीपुर में शहर कोतवाली के बड़ापुरा मछली बाजार के मो. इकराम, नुरुद्दीनपुरा के नसीरुल्लाह, शादियाबाद के जोलहटा गांव में सूरज, जमानियां के तियरी गांव निवासी दुर्गा देवी का निधन हो गया। वहीं बलिया के बांसडीह क्षेत्र के मैरीटार गांव में रमावती राजभर की मौत हो गई।

