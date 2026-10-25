शरद पूर्णिमा पर शहीदों के नाम रोशन हुआ दशाश्वमेध घाट, गंगा में 101 दीपों का दान

जागरण संवाददाता, वाराणसी। शरद पूर्णिमा की चांदनी में दशाश्वमेध घाट रविवार की शाम शहीदों की स्मृति में दीपों से रवि‍वार की शाम जगमगा उठा। कर्तव्य पथ पर प्राण देने वाले पुलिस-पीएसी के 11 बलिदानी जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए गंगोत्री सेवा समिति ने वार्षिक आकाशदीप महोत्सव का आयोजन किया।

पीएसी बैंड की गमगीन धुनों के बीच विशिष्ट अतिथियों ने 11 आकाशदीप प्रज्वलित किए। बांस की टोकरियों में सजे ये दीप चंद्रहार की तरह दमक रहे थे। इसके बाद मां गंगा में 101 दीपों का दान किया गया। श्रद्धांजलि पाने वाले जवानों में उपनिरीक्षक मोहित कुमार, सत्यभान सिंह, रहमत अली, संतोष कुमार यादव, आरक्षी अशोक कुमार, प्रदीप कुमार, जितेंद्र कुमार, रवनीश कुमार, निशांत चौधरी, फायर सर्विस चालक तीरथपाल और फायरमैन रोहित शामिल हैं। इससे पहले पांच वैदिक आचार्यों ने मां गंगा का षोडशोपचार पूजन किया।