बनारस घराने की कथक परंपरा से रूबरू होंगे बीएचयू के 100 विद्यार्थी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बनारस घराने के कथक की विशिष्ट तकनीक, पारंपरिक शैली और सौंदर्यबोध से बीएचयू के विद्यार्थी रूबरू होंगे। विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंच कला संकाय के नृत्य विभाग की ओर से आयोजित पांच दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ सोमवार को दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।

इसमें प्रख्यात कथक गुरु पं. माता प्रसाद मिश्र और पं. रविशंकर मिश्र विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देंगे। कार्यशाला में शोधार्थियों सहित करीब 100 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। दीप प्रज्ज्वलन में नृत्य विभाग की अध्यक्ष डा. दीपान्विता सिंह राय, वाद्य संगीत विभागाध्यक्ष प्रो. राजेश शाह, प्रो. प्रेम किशोर मिश्र, डा. विजय कपूर, डा. खिलेश्वरी पटेल, डा. चंदन विश्वकर्मा, राम मिश्र और सिद्धार्थ चक्रवर्ती आदि शिक्षक शामिल थे।