UP Weather News सोहरामऊ क्षेत्र के उमरा गांव में शनिवार दोपहर करीब तीन बजे तेज वर्षा के साथ बिजली गिर गई। चपेट में आकर इसी गांव की गीता व 15 बकरियां और एक भैंस की माैत हो गई। साथ ही पांच लोग झुलस गए। हादसे के बाद गीता का शव देख स्वजन बेहाल हो गए। बिजली गिरने के बाद से गांव में लोग दहशत में हैं।

UP Weather : बिजली गिरने से महिला और 16 मवेशियों की मौत, पांच लोग झुलसे

Your browser does not support the audio element.

उन्नाव, जागरण ऑनलाइन टीम। यूपी में मौसम के बदले मिजाज से अब लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं। यूपी के कई हिस्‍सों में कई दिन से बारिश ने आफत मचाई हुई है। लगातार कई जगहों पर पिछले कुछ दिनों से आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की जान जा चुकी है। उमरा गांव में गिरी बिजली सोहरामऊ क्षेत्र के उमरा गांव में शनिवार दोपहर करीब तीन बजे तेज वर्षा के साथ बिजली गिर गई। चपेट में आकर इसी गांव की गीता व 15 बकरियां और एक भैंस की माैत हो गई। साथ ही पांच लोग झुलस गए। हादसे के बाद गीता का शव देख स्वजन बेहाल हो गए। पुलिस व राजस्व टीम मौके पर पहुंची है। ग्रामीणों के साथ महिला मवेशी चराने खेत पर गई थी।

Edited By: Mohammed Ammar