    यूपी के इस जिले में गलत बिल पर बिजली काटने मामले में एक और कार्रवाई, अब एसडीओ को भी किया निलंबित

    By Amit Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 10:46 PM (IST)

    बिजली विभाग ने गलत बिजली बिल भेजने और बिजली काटने के मामले में एक और सख्त कदम उठाया है। इस बार एक एसडीओ को निलंबित कर दिया गया है। विभाग उपभोक्ताओं को गलत बिल भेजने की घटनाओं पर लगातार कार्रवाई कर रहा है।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। शहर के कल्याणी निवासी भाजपा नेता के घर का गलत बिजली का बिल विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के लिए आफत बना है। पावर कारपोरेशन चेयरमैन के निर्देश पर अवर अभियंता सिविल लाइंस और टेक्नीशियन ग्रेड-टू के निलंबन के बाद सोमवार को मध्यांचल की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने अधीक्षण अभियंता की संस्तुति पर उपखंड अधिकारी सिविल लाइंस सुशील कुमार को निलंबित करते हुए उन्हें गोंडा मंडल कार्यालय में संबद्ध कर दिया गया है। फिलहाल उनके स्थान पर कोई नई तैनाती नहीं की गई है।

    सिविल लाइंस निवासी भाजयुमो नगर अध्यक्ष क्षितिज शुक्ला के घर का 30 माह का 1.31 लाख रुपये का बिजली का बिल सितंबर माह में भेजा गया। जिसे उन्होंने गलत बताया और घर पर लगे सोलर पैनल के बाद भी अधिक बल आने की शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन उनकी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ। उल्टे बिल पर दर्ज विच्छेदन तिथि सात नवंंबर 2025 को दरकिनार करते हुए 24 अक्टूबर को ही उनका कनेक्शन बकाया बताते हुए काट दिया गया था। जिसकी उन्होंने ऊर्जा मंत्री से शिकायत की थी।

    इसी के बाद मामला पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डा. आशीष गोयल के पास पहुंचा। जिस पर उन्होंने जेई, एसडीओ को निलंबित व एक्सईएन वितरण खंड प्रथम का स्थानांतरण करने का आदेश दिया था। शनिवार को ही अधीक्षण अभियंता योगेंद्र कुमार सिंह ने उपखंड अधिकारी (एसडीओ) सिविल लाइंस के निलंबन की संस्तुति करते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी थी। जबकि, अवर अभियंता (जेई) कांशीराम मुकेश भारती और टेक्नीशियन ग्रेड-टू (टीजी-2) सुधीर कुमार को निलंबित कर दिया था।


    इसी के बाद सोमवार को अधीक्षण अभियंता की रिपोर्ट के आधार पर मध्यांचल की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने एसडीओ सुशील कुमार को भी निलंबित कर दिया है। साथ ही निलंबन अवधि में एसडीओ को गोंडा मंडल कार्यालय से अटैच करने का आदेश दिया है। फिलहाल शासन ने अभी एसडीओ सिविल लाइंस के पद पर किसी की तैनाती नहीं की है।