किसान की बेटी ने बल्ले से मचाया धमाल, नॉकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता में कानपुर मंडल को दिलाया कांस्य

जागरण संवाददाता, उन्नाव। बांगरमऊ तहसील के दसगवां गांव की बेटी नेहा वर्मा ने क्रिकेट के मैदान पर शानदार प्रदर्शन कर जिले का मान बढ़ाया है।

प्रदेश के मुरादाबाद में नेशनल सेलेक्शन के लिए आयोजित मंडल स्तरीय नाकआउट प्रतियोगिता में कानपुर मंडल की कप्तान नेहा ने अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया। उनके नेतृत्व में टीम ने कांस्य पदक हासिल किया, जबकि नेहा चार मैचों में 212 रन बनाकर टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनीं।

इस प्रतियोगिता में 19 टीमों ने हिस्सा लिया। सभी मुकाबले 15-15 ओवर के खेले गए। नेहा ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से विपक्षी टीमों को कड़ी चुनौती दी। कप्तान के रूप में उन्होंने टीम का नेतृत्व भी बखूबी किया और पदक जीतने में अहम भूमिका निभाई। नेहा ने बताया कि पिता इंद्रपाल वर्मा किसान हैं और लक्ष्मी देवी गृहिणी हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने क्रिकेट में करियर बनाने का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए गांव से कानपुर तक का सफर तय किया।