उन्नाव : स्टंटबाजी में गई युवक की जान, स्वजन ने जताई हत्या की आशंका; दोस्तों के साथ घूमने निकला था नित्यम

जागरण संवाददाता, शुक्लागंज (उन्नाव)। श्रीनगर मुहल्ले के रहने वाले 20 वर्षीय नित्यम उर्फ आयुष त्रिवेदी पुत्र स्वर्गीय सूर्यकांत उर्फ विनय त्रिवेदी की मौत हो गई। मूल रूप से बिछिया विकासखंड के ग्राम पडरीकला निवासी आयुष अपने परिवार के साथ शुक्लागंज के श्रीनगर स्थित सरोजा लान के पास रहता था। वह एक क्लब में लेबर सप्लाई का कार्य करता था।

परिजनों के अनुसार, वर्ष 2012 में पिता की बीमारी से मृत्यु के बाद आयुष अपनी मां सोनम, चाचा अजय त्रिवेदी और बड़े भाई निखिल के साथ रह रहा था। बुधवार शाम लगभग आठ बजे वह अपने दोस्तों के साथ घर से घूमने निकला था।

रात करीब 11 बजे चाचा अजय त्रिवेदी को एक व्यक्ति ने सूचना दी कि आयुष सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही स्वजन अस्पताल पहुंचे, जहां वह अचेत अवस्था में मिला।

डॉक्टरों ने मृत किया घोषित इलाज के दौरान गुरुवार सुबह लगभग सात बजे डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन शव को शुक्लागंज स्थित घर ले आए। स्वजन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शाम लगभग चार बजे शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। चाचा अजय त्रिवेदी ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को शिकायती पत्र दिया है।

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