बेड को एडजस्ट करने के लिए अब नहीं घुमाना पड़ेगा हैंडिल, उन्नाव महिला जिला अस्पताल में लगाए गए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक बेड
उन्नाव के महिला जिला अस्पताल में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अब मरीजों को नर्सिंग होम जैसी सुविधा देने के लिए आयुष्म ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, उन्नाव। आयुष्मान योजना के तहत भर्ती होने वाले मरीजों को अब नर्सिंग होम की तरह बेहतर सुविधा देने के लिए महिला जिला अस्पताल में विशेष व्यवस्था की गई है। आयुष्मान योजना से इलाज और सीजर (ऑपरेशन) से प्रसव वाली महिलाओं को आधुनिक बेड दिए जाएंगे।
इसके लिए आयुष्मान वार्ड अलग कर दिया गया है। इस वार्ड में दस आधुनिक इलेक्ट्रानिक बेड डाले गए हैं जो रिमोट से आसनी से ऊपर नीचे किए जा सकेंगे।
अभी तक महिला जिला अस्पताल में भर्ती प्रसूताओं को सामान्य बेड पर लिटाया जा रहा है। यहां तक सीजर वार्ड में भी मैन्युअल बेड ही पड़े हैं। इन्हीं बेडों पर आयुष्मान योजना से इलाज कराने वाले मरीजों को भी लिटाया जाता था। उन्हें अन्य मरीजों की ही तरह ही सामान्य चिकित्सा सेवा मिल रही थी।
इससे आयुष्मान योजना से इलाज कराने वाले सरकारी अस्पताल के बजाय नर्सिंग होम जा रहे हैं। महिला अस्पताल सीएमएस ने आयुष्मान लाभार्थियों को आकर्षित करने के लिए विशेष आयुष्मान वार्ड बनवाया है। जिसमें आधुनिक 10 बेड डलवाए हैं।
खास बात यह है कि यह बेड इलेक्ट्रानिक और रिमोट से चलने वाले हैं। अब बेड ऊंचा नीचा करने के लिए हैंडिल नहीं घुमाना पड़ेगा। मरीज रिमोट से अपनी सुविधा के अनुसार बेड को एडजस्ट कर सकेंगे।
महिला अस्पताल सीएमएएस डॉ. फौजिया अंजुम ने बताया कि आयुष्मान लाभार्थियों को अब अस्पताल में विशेष सुविधा दी जाएगी। प्रयास रहेगा उन्हें नर्सिंगहोम जैसी सुविधा मिले इसके लिए 10 आधुनिक बेड का विशेष वार्ड बनवा दिया है।
यह भी पढ़ें- सरकारी पोर्टल पर डेटा एंट्री के दौरान बड़ी चूक, एक गलत क्लिक और 200 सामान्य मरीज बन गए टीबी संक्रमित
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।