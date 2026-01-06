बेड को एडजस्ट करने के लिए अब नहीं घुमाना पड़ेगा हैंडिल, उन्नाव महिला जिला अस्पताल में लगाए गए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक बेड

जागरण संवाददाता, उन्नाव। आयुष्मान योजना के तहत भर्ती होने वाले मरीजों को अब नर्सिंग होम की तरह बेहतर सुविधा देने के लिए महिला जिला अस्पताल में विशेष व्यवस्था की गई है। आयुष्मान योजना से इलाज और सीजर (ऑपरेशन) से प्रसव वाली महिलाओं को आधुनिक बेड दिए जाएंगे।

इसके लिए आयुष्मान वार्ड अलग कर दिया गया है। इस वार्ड में दस आधुनिक इलेक्ट्रानिक बेड डाले गए हैं जो रिमोट से आसनी से ऊपर नीचे किए जा सकेंगे। अभी तक महिला जिला अस्पताल में भर्ती प्रसूताओं को सामान्य बेड पर लिटाया जा रहा है। यहां तक सीजर वार्ड में भी मैन्युअल बेड ही पड़े हैं। इन्हीं बेडों पर आयुष्मान योजना से इलाज कराने वाले मरीजों को भी लिटाया जाता था। उन्हें अन्य मरीजों की ही तरह ही सामान्य चिकित्सा सेवा मिल रही थी।