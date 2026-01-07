उन्नाव में युवती ने पेड़ में फंदे से लटककर दी जान, दो दिन पहले गई थी गांव के युवक के साथ..हुआ था कुछ ऐसा
उन्नाव के फतेहपुर चौरासी में एक 18 वर्षीय युवती का शव पेड़ से लटका मिला। पिता ने गांव के युवक रामजी और उसके पिता राकेश पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आ ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, फतेहपुर चौरासी(उन्नाव)। उन्नाव में एक युवती ने जान दे दी। युवती को गांव का युवक कहीं ले गया था। वापस आने के बाद उसने पेड़ में फंदा लगा आत्महत्या कर ली। पिता ने आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है।
दो दिन पहले गांव के युवक के साथ गई युवती का शव बुधवार सुबह आठ बजे घर से कुछ दूरी पर बाग में पेड़ से दुपट्टे से लटका मिला। पिता ने गांव के युवक व उसके पिता पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज कराया है। पेड़ के नीचे युवती की चप्पल भी रखी मिली। मंगलवार रात ही युवती के फंदे से लटकने की चर्चा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही है। फाेरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन किया।
सेलापुर गांव निवासी गुलाबशंकर हरियाणा में रहकर मजदूरी करते हैं। उसकी पत्नी बड़ी 18 वर्षीय बेटी ज्योति व तीन अन्य बच्चों के साथ घर में रह रही थी। पिता के अनुसार गांव का राम जी पांच जनवरी को बेटी को साथ लेकर चला गया था। छह जनवरी की सुबह 11 बजे आरोपित रामजी व उसका पिता राकेश बेटी ज्योति को गांव के बाहर पड़े छप्पर के नीचे छोड़कर चले गए थे।
ज्योति की मां बगल के खेत में सिंचाई कर रहीं थी। कुछ देर ज्योति वहां रुकी और इसके बाद कहीं चली गई। सात जनवरी की सुबह ज्योति का शव घर से कुछ दूरी पर बाग में फंदे से लटका मिला। ज्योति की मौत से स्वजन बेहाल हैं। हरियाणा से बुधवार सुबह ही पिता गांव लौटे और बेटी का शव लटका देख बेहाल हो गए।
ग्रामीणों में चर्चा है कि रामजी के साथ युवती चली गई थी। इस पर रामजी के पिता ने बेटे को खरीखोटी सुनाई और ज्योति को उसके घर छुड़वाया। स्वजन के डांटने की आंशका पर युवती ने फंदा लगा जान दे दी। एसओ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि दिवंगत युवती के पिता की तहरीर पर आरोपित रामजी व उसके पिता राकेश पर आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। हर पहलू पर जांच की जा रही है।
