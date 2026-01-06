उन्नाव में रायबरेली–लालगंज हाईवे पर नागिन डांस, सड़क पर लेटकर दो युवतियों ने बनाया वीडियो, Viral होते ही केस

जागरण संवाददाता, उन्नाव। फालोअर, लाइक और सब्सक्राइबर के चक्कर में युवा जान जोखिम में डालकर वीडियो शूट कर रहे हैं। कभी हाईवे पर स्टंट करते हुए तो कभी बीच में डांस का वीडियो शूट करना उनकी जान जोखिम में डाल रहा है। एक ऐसा ही वीडियो उन्नाव का वायरल हो रहा है। जब रात में दो युवतियां नागिन डांस करते हुए वीडियो शूट कर रही हैं।

मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर एक ऐसा वीडियो प्रसारित हुआ, जिसने सभी को हैरान कर दिया। दो युवतियां लालगंज-रायबरेली हाईवे पर गदनखेड़ा चौराहा पर रात के अंधेरे में हाई मास्ट लाइट की रोशनी में सड़क पर लेटकर नागिन डांस कर रही हैं। करीब एक मिनट तक एक युवती बीन बजा रही तो दूसरी सड़क पर कभी लेटती तो कभी बैठकर नाचती। यही नहीं, जब बीन बजा रही युवती हट जाती है तो दूसरी युवती सड़क पर खड़ी होकर डांस करने लगती।

दोनों युवतियां डांस कर रही हैं और इनका वीडियो कोई तीसरा शख्स बना रहा था। कुछ ही देर में यह वीडियो वायरल हो गया। वीडियो प्रसारित होने के बाद कार्रवाई की मांग तेज हुई तो पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई। इस तरह के वीडियो शूट के दौरान कोहरे में वाहन की रफ्तार उनकी जान की दुश्मन बन सकती थी।

सदर कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि एक युवती की पहचान प्रियदर्शिनी नगर निवासी काजल के रूप में हुई। उस पर उसकी एक दोस्त पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। इंटरनेट मीडिया पर ख्याति पाने व फालोअर बढ़ाकर रुपये कमाने का चलन अब इतना बढ़ गया है कि लोग जान को खतरे में डालने से भी नहीं चूक रहे हैं। युवतियां इसमें सबसे आगे हैं।