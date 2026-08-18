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उन्नाव के मोहान-मियागंज मार्ग पर ट्रक को ओवरटेक करते वक्त हादसा, पोल से टकराई बाइक, दो दोस्तों की मौत

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Tue, 18 Aug 2026 07:31 PM (IST)

उन्नाव के मोहान-मियागंज मार्ग पर ट्रक को ओवरटेक करते समय बाइक बिजली के पोल से टकरा गई। इस हादसे में कनिगांव निवासी कमल (25) और अमित (26) नामक दो दोस्तों की मौत हो गई।

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जागरण संवाददाता, उन्नाव। मोहान-मियागंज मार्ग पर हसनगंज क्षेत्र में ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान बाइक सड़क किनारे बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दो दोस्तों की मौत हो गई। शव देख स्वजन बेहाल हो गए।

आसीवन क्षेत्र के कनिगांव निवासी सुरेश का 25 वर्षीय बेटा कमल मंगलवार शाम लगभग छह बजे अपने दोस्त 26 वर्षीय अमित पुत्र विजय सिंह के साथ बाइक से हसनगंज की ओर जा रहा था। मोहान-मियागंज मार्ग पर हसनगंज के निंदेमऊ के पास उन्होंने ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित हो सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकरा गई।

हादसे में दोनों दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को सीएचसी पहुंचाया। जांच के बाद डाक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। प्रभारी निरीक्षक शरद कुमार ने बताया कि स्वजन को जानकारी देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं।

 

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