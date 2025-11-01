Language
    उन्नाव में रसोइयों और सहायक अध्यापिका के बीच मारपीट, वीडियो वायरल होने पर शिक्षिका संस्पेंड

    By Brajesh Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 08:45 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक सरकारी स्कूल में रसोइयों और सहायक अध्यापिका के बीच खाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षिका को निलंबित कर दिया। मामले की आगे जांच जारी है।

    रसोइयों से मारपीट में आरोपित शिक्षिका निलंबित।

    संवाद सहयोगी, पुरवा। ब्लाक क्षेत्र के गांव ऊंचगांव सानी स्थित प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका व रसोइयों के बीच शनिवार को विद्यालय में मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। जिसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर बीएसए ने अध्यापिका को निलंबित कर दिया है।

    ब्लाक क्षेत्र के गांव ऊंचगांव सानी स्थित प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को सहायक अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव का रसोइयां प्रज्ञा, मंजू, लक्ष्मी के साथ मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया।

    प्रसारित वीडियो में सहायक अध्यापिका व रसोइयों के बीच मारपीट होते दिखाई पड़ रही है। वीडियो प्रसारित होने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी सुरेश सिंह ने विद्यालय पहुंचकर जांच की। बीईओ ने जांच के दौरान पाया कि सहायक अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव रसोइयां प्रज्ञा से मीड-डे-मील भोजन की गुणवत्ता को लेकर बहस कर रहीं थी। तभी दो अन्य रसोइयां मंजू और लक्ष्मी भी मौके पर आ पहुंची।

    बहस इतनी बढ़ गई कि नौबत हाथापाई पर आ गई और देखते ही देखते रसोइयाें और सहायक अध्यापिका में मारपीट होने लगी। विद्यालय के अन्य स्टाफ द्वारा किसी तरह से उक्त सभी को समझाया गया। ग्राम प्रधान अतुल चौधरी ने बताया कि पूर्व में भी सहायक अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव द्वारा स्टाफ व बच्चों सहित उनके अभिभावकों से भी अभद्रता की जा चुकी है। जिसकी शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी से की जा चुकी है।

    शनिवार की घटना से बच्चों में भय का माहौल व्याप्त है। घटना की पूरी रिपोर्ट खंड शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार ने बीएसए अमिता सिंह को भेज दी। बीएसए अमिता सिंह ने बताया कि सहायक अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संबद्ध किया है। साथ ही हसनगंज खंड शिक्षा अधिकारी को मामले की जांच सौंपी है।

    शिक्षिका पर यह भी आरोप

    बीएसए ने बताया कि विद्यालय के प्रधान शिक्षक एवं विद्यालय स्टाफ के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में सहायक शिक्षिका प्रियंका श्रीवास्तव पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट किए जाने, छात्र उपस्थिति पंजिकाएं बाहर फेंकने और सभी शिक्षकों को को शिक्षण कार्य न करने देने की बात कहने का आरोप है।

    रसोइयों से हाथापाई के बाद एक छात्रा अंशिका कक्षा चार को काफी पीट दिया। जिससे सारे छात्र सहमे एवं डरे हुए हैं। बीईओ पुरवा ने प्रियंका श्रीवास्तव के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्यवाही की संस्तुति सहित आख्या दी।