Unnao: नोटों की गड्डियों संग थानेदार की पत्नी-बच्चों का फोटो वायरल, SP ने SO को किया लाइन हाजिर; जांच के आदेश

सीओ ने वायरल फोटो में एसओ के बच्चों के होने की पुष्टि की है। गुरुवार दोपहर बाद वॉट्सऐप ग्रुपों पर नोटों के साथ बच्चों की कई फोटो वायरल हुईं। एक फोटो में बच्चों के साथ उनकी मां भी है। तख्त पर बिस्तर में नोटों की गड्डियां की कतार बिछी हुई हैं। बच्चे गड्डी को हाथ में तो कभी अपने गाल पर लगाए दिख रहे हैं।

इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित फोटो में बिस्तर बिछी नोटों की गड्डियों के पास बैठे दारोगा के बच्चे।- सोशल मीडिया

Your browser does not support the audio element.

उन्नाव, जागरण संवाददाता। बिस्तर पर बिछी नोटों की गड्डियों के साथ थानेदार की पत्नी-बच्चों का एक फोटो गुरुवार को सोशल मीड‍िया पर वायरल हुआ है। फोटो में दिख रहे बच्चे बेहटामुजावर थाना के एसओ रमेश चंद्र साहनी के हैं। बिस्तर पर लाइन से बिछी 500 रुपये की गड्डियां देखने वालों ने करीब 14 लाख रुपये रखे होने की बात कही है। बच्चे हाथ में नोट पकड़े खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना ने एसओ को लाइन हाजिर कर जांच सीओ बांगरमऊ पंकज सिंह को सौंपी है। नोटों के साथ सीओ के बच्‍चों की फोटो वायरल सीओ ने प्रसारित फोटो में एसओ के बच्चों के होने की पुष्टि की है। गुरुवार दोपहर बाद वॉट्सऐप ग्रुपों पर नोटों के साथ बच्चों की कई फोटो वायरल हुईं। एक फोटो में बच्चों के साथ उनकी मां भी है। तख्त पर बिस्तर में नोटों की गड्डियां की कतार बिछी हुई हैं। बच्चे गड्डी को हाथ में तो कभी अपने गाल पर लगाए दिख रहे हैं। हालांकि, यह फोटो दो साल पहले की बताई गई हैं। एसओ द्वारा घर पर लाकर रखी गई इतनी बड़ी रकम को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। नोटों की गड्डियों को लेकर क्‍या बोले एसओ? सीओ बांगरमऊ पंकज सिंह ने बताया कि फोटो बेहटामुजावर थाना के एसओ रमेश चंद्र साहनी के घर की है। उनसे जानकारी ली गई तो बताया है कि दो साल पहले एक रिश्तेदार ने प्रापर्टी खरीदने के लिए उनके घर पर रुपये लाकर रखे थे। जांच के आधार पर सच सामने लाया जाएगा। रमेश चंद्र साहनी का परिवार मौजूदा समय में लखनऊ के राजाजीपुरम में किराये के मकान में रह रहा है। वह मूलत: गोरखपुर के निवासी बताए जा रहे हैं।

Edited By: Vinay Saxena