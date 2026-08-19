थालियों में मिला 'खराब खाना' तो सड़क पर उतरे मासूम, उन्नाव में छात्रों के हंगामे के बाद एक्शन में प्रशासन

जागरण संवाददाता, उन्नाव। नगर पंचायत न्योतनी स्थित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय आश्रम पद्धति विद्यालय के छात्रों ने बुधवार को मोहान चौराहे पर सुबह धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता खराब होने, शिक्षकों की कमी, साफ-सफाई व्यवस्था ठीक न होने तथा शिक्षकों द्वारा टारगेट कर बच्चों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया।

छात्रों के धरने के कारण मोहान चौराहे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात प्रभावित रहा। कोतवाली प्रभारी तेज प्रताप सिंह, पुरवा सीओ अरविंद चौरसिया पुलिस बल के साथ पहुंचे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया।