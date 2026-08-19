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थालियों में मिला 'खराब खाना' तो सड़क पर उतरे मासूम, उन्नाव में छात्रों के हंगामे के बाद एक्शन में प्रशासन

By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
Updated: Wed, 19 Aug 2026 01:01 PM (IST)

उन्नाव के न्योतनी स्थित सर्वोदय विद्यालय के छात्रों ने मोहान चौराहे पर भोजन की खराब गुणवत्ता, शिक्षकों की कमी और मारपीट के विरोध में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन से यातायात बाधित हुआ, जिसके बाद अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और डीएम-एसपी ने छात्रों के साथ नाश्ता किया।

HighLights

  1. छात्रों ने भोजन की खराब गुणवत्ता और शिक्षकों की कमी पर प्रदर्शन किया।

  2. मोहान चौराहे पर प्रदर्शन से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ।

  3. अधिकारियों ने छात्रों को कार्रवाई का आश्वासन दिया, डीएम-एसपी ने नाश्ता किया।

जागरण संवाददाता, उन्नाव। नगर पंचायत न्योतनी स्थित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय आश्रम पद्धति विद्यालय के छात्रों ने बुधवार को मोहान चौराहे पर सुबह धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता खराब होने, शिक्षकों की कमी, साफ-सफाई व्यवस्था ठीक न होने तथा शिक्षकों द्वारा टारगेट कर बच्चों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया।

छात्रों के धरने के कारण मोहान चौराहे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात प्रभावित रहा। कोतवाली प्रभारी तेज प्रताप सिंह, पुरवा सीओ अरविंद चौरसिया पुलिस बल के साथ पहुंचे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया।

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अधिकारियों ने छात्रों की समस्याओं को सुनकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उसे बाद छात्र शांत हुए। बाद में डीएम घनश्याम मीना व एसपी जय प्रकाश सिंह ने विद्यालय में बच्चों के साथ नाश्ता किया।

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