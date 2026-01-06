उन्नाव में महिला और दो बच्चों पर हमला कर बकरा छीनने वाला बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता उन्नाव। अजगैन के जमालपुर मढ़ी गांव के बाहर तीन जनवरी शनिवार को महिला व उसके दो मासूम बच्चों को चाकू से घायल कर बकरा छीन ले जाने वाले बदमाश की सोमवार रात 1:20 बजे पुलिस से मुठभेड़ हो गई। दाएं पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जबकि उसके दो साथियों को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। घायल बदमाश पूर्व में भी लूट के मामले में जेल जा चुका है।

अजगैन के जमालपुर मढ़ी गांव निवासी रजनीश की पत्नी उर्मिला तीन जनवरी को गांव के बाहर बकरियां चरा रही थी। मासूम बेटी रितिका और बेटा रितिक भी साथ थे। शाम करीब चार बजे सफेद रंग की बाइक से तीन युवक पहुंचे और एक बकरे को उठाने लगे। महिला के विरोध करने पर चाकू से सिर पर हमला कर दिया। बच्चे बचाने दौड़े तो उनके हाथ पर चाकू से वारकर घायल कर दिया। महिला की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी।

दूसरी घटना करने के इरादे से घूम रहे थे रात को दूसरी घटना करने के इरादे से बदमाश सोमवार रात अजगैन क्षेत्र में घूम रहे थे। उसरा मोड़ पर वाहन चेकिंग कर रही अजगैन पुलिस ने बाइक को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। खुद को बचाते हुए पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया जबकि दो को दौड़ाकर पकड़ लिया गया। घायल बदमाश ने अपना नाम विकास गुप्ता पुत्र परमेश्वर निवासी गांव खसरवारा बंथरा लखनऊ बताया।