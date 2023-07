ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि एक माह पहले तीनों भाइयों ने गांव के पास हाईवे के किनारे अपनी ढाई बीघा जमीन तीन करोड़ रुपये में बेची थी। जिसमें नीरज के खाते में 15 लाख व सूरज के खाते में दो लाख रुपया आया था। इसी बात को लेकर सूरज और नीरज में विवाद होता रहता था। सूरज ने कई लोगाें से अपनी आपबीती भी बताई थी।

Unnao News : गला घोंटकर युवक की हत्या, तीन दिन बाद नाला में मिला शव

Your browser does not support the audio element.

उन्नाव : तीन दिन से लापता युवक का शव गांव से 50 मीटर दूर नहर में पड़ा मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई है। शक के आधार पर पुलिस ने दिवंगत के मंझले भाई से पूछताछ शुरू की है। जमीन विवाद में पुलिस को हत्या का अंदेशा है। सोहरामऊ क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी 26 वर्षीय सूरज गौतम माता-पिता की मौत के बाद अपने दो छोटे भाई नीरज व लवकुश के साथ रहता था। तीन दिन पहले वह रहस्यमय हालात में लापता हो गया। गुरुवार को उसका शव गांव के बाहर नहर में मिलने से सनसनी फैल गई। सीओ संतोष सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। मंझले भाई नीरज ने बताया कि बड़ा भाई सूरज तीन दिन पहले बाला जी दर्शन के लिए राजस्थान जाने को निकला था। सबसे छोटे भाई लवकुश को नीरज ने मानसिक मंदित करार दिया। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि एक माह पहले तीनों भाइयों ने गांव के पास हाईवे के किनारे अपनी ढाई बीघा जमीन तीन करोड़ रुपये में बेची थी। जिसमें नीरज के खाते में 15 लाख व सूरज के खाते में दो लाख रुपया आया था। इसी बात को लेकर सूरज और नीरज में विवाद होता रहता था। सूरज ने कई लोगाें से अपनी आपबीती भी बताई थी। एसओ संदीप मिश्र ने बताया कि शक के आधार पर भाई नीरज से पूछताछ की जा रही है। शीघ्र राजफाश किया जाएगा।

Edited By: Mohammed Ammar