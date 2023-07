उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अचलगंज क्षेत्र में अपने खेत में ट्यूबवेल की झोपड़ी में सो रहे 60 वर्षीय किसान देवनारायण की देर रात धारदार हथियार से वारकर हत्या कर दी गयी। जान बचाने के लिए किसान भागा भी पर हमलावरों ने उसे मौत की नींद सुला दिया। वहीं पास लेटे मानसिक मंदित भतीजे अमरेश को खरोच तक नहीं पहुंचाई।

उन्नाव में हत्यारों ने भतीजे के सामने चाचा से खेला खूनी खेल, खेत में दौड़ाकर कर दी हत्या

जागरण संवाददाता, उन्नाव: अचलगंज क्षेत्र के पचोड्डा गांव में अपने खेत में ट्यूबवेल की झोपड़ी में सो रहे 60 वर्षीय किसान देवनारायण की देर रात धारदार हथियार से वारकर हत्या कर दी गयी। जान बचाने के लिए किसान भागा भी पर हमलावरों ने उसे मौत की नींद सुला दिया। वहीं पास लेटे मानसिक मंदित भतीजे अमरेश को खरोच तक नहीं पहुंचाई। शरीर पर जिस तरह से हमला किया गया उससे प्रतिशोध की भावना नजर आ रही है। देव नारायण कुशवाहा उर्फ मुन्नू प्रतिदिन रात में भतीजे के साथ बोरिंग पर सोने जाता था और सुबह घर आ जाता था। रविवार रात चाचा भतीजे खेत में तख्त पर लेटे थे। देर रात कुछ हमलावर हाथ में धारदार हथियार लेकर पहुंचे और देवनारायण पर हमला कर दिया शोर मचाता हुआ देवनारायण भागा तो उसे दौड़ा लिया। शरीर के कई हिस्सों पर किया गया वार सिर, चेहरे व सीने के अलावा शरीर के कई हिस्सों में हमला कर मौत के घाट उतार दिया। हत्यारोपितों के जाने के बाद सहमा भतीजा अमरेश घर पहुंचा और स्वजन को जानकारी दी। कुछ देर बाद एसओ प्रशांत द्विवेदी पहुंचे और उच्चाधिकारियों को जानकारी दी। एएसपी शशि शेखर सिंह, सीओ विजय आंनद नेट फील्ड यूनिट व डॉग स्क्वायड की मदद से जांच की। मानसिक मंदित होने से भतीजा घटना के संबंध में पुलिस को कुछ नहीं बता पाया। इशारे में उसने 4 लोगों द्वारा हमले की बात कही है। पुलिस हत्यारोपितों तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों व स्वजन से पूछताछ कर रही है।

