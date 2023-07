बता दें क‍ि खालसा कालेज में मैनेजमेंट कोटे की 50 सीटें डीएलएड की थीं जिसमें की 28 छात्र-छात्राओं ने प्रवेश लिया और फीस भी जमा की थी। सोमवार की इसकी परीक्षा देने जब छात्र-छात्रायें पहुंची तो उनको प्रवेश पत्र नहीं दिये गये। परीक्षार्थियों को बताया गया की उनका प्रवेश ही नहीं हुआ है। जानकारी होते ही बच्चों ने जमकर बवाल क‍िया।

डायट के प्राचार्य सतीश तिवारी। फोटो- जागरण

Your browser does not support the audio element.

नवाबगंज (उन्नाव), संवाद सूत्र। परीक्षा देने के लिए पहुंचे 28 छात्रों के पैरों तले से तब जमीन निकल गई जब कालेज प्रबंधन ने यह कहकर उनको वापस कर दिया कि आपका तो एडमि‍शन ही नहीं हुआ। अचानक यह सुनकर परीक्षार्थी छात्र व्याकुलता से भर गये। किसी ने चिल्लाकर तो किसी ने पैर पटककर कालेज प्रबंधन पर धोखा देने व उनका भविष्य बर्बाद करने जैसा गंभीर आरोप लगाया। परेशान छात्र डायट प्राचार्य के पास इसकी शिकायत लेकर पहुंचे। इसके बाद कालेज प्रबंधन छात्रों से पूर्व में जमा कराई गई फीस तो वापस कर दी, लेकिन बर्बाद किये गये समय को लेकर शर्मसार रहे। खालसा कालेज में थी डीएलएड की परीक्षा अजगैन कोतवाली क्षेत्र के गांव चमरौली के पास स्थित खालसा कालेज में सोमवार को डीएलएड की परीक्षा थी। परीक्षा देने पहुंचे 28 छात्रों को बताया गया की उनका प्रवेश ही नहीं हुआ है। यह सुनकर अवाक रहे छात्रों ने जमकर हंगामा क‍िया। स्‍टूडेंट्स से कहा गया- आपका एडमीशन ही नहीं हुआ है बता दें क‍ि खालसा कालेज में मैनेजमेंट कोटे की 50 सीटें डीएलएड की थीं, जिसमें की 28 छात्र-छात्राओं ने प्रवेश लिया और फीस भी जमा की थी। सोमवार की इसकी परीक्षा देने जब छात्र-छात्रायें पहुंची तो उनको प्रवेश पत्र नहीं दिये गये। परीक्षार्थियों को बताया गया की उनका प्रवेश ही नहीं हुआ है। जानकारी होते ही बच्चों ने जमकर बवाल क‍िया। कालेज के स्टाफ ने बच्चों को गेट से बाहर करा दिया तो वो सीधे उन्नाव आकर डायट प्राचार्य से मिले और पूरी बात बताई। जब डायट प्राचार्य ने दखल दिया तो बच्चों के पैसे वापस करा दिये गये। हालांकि, परीक्षा से वंचित रहे छात्रों की कालेज प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की मांग है। छात्रा-छात्राओं को लौटायी गई फीस खालसा कालेज के प्रबंधक सरदार गुरुशरण सिंह ने बताया की बच्चों ने पूरी फीस नहीं जमा की थी और दूसरे कालेज में भी दाखिला ले रखा था, जिससे की उनका प्रवेश नहीं हो सका। सभी बच्चों की फीस वापस करा दी गयी है। डायट प्राचार्य सतीश त‍िवारी ने कहा, मेरे समय की बात नहीं है। बच्चे शिकायत लेकर आए थे। प्रबंधन से फीस वापस करा दी गई।

Edited By: Vinay Saxena