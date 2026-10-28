जेल में बंद कैदियों के बनाए दीयों से जगमग होगी अयोध्या, ‘कालिंदी’ के घी की महकेगी खुशबू

मोहित पांडेय, उन्नाव। इस दीपावली रामनगरी उन्नाव जिला कारागार में बने 5000 दीयों की रोशनी होगी। इन दीयों को रोशन करने के लिए जेल परिसर में ही पल रही साहीवाल नस्ल की गाय ‘कालिंदी’ के दूध से लगभग 30 किलो घी तैयार किया जा रहा है।

कालिंदी सुबह-शाम में लगभग 20 लीटर दूध देती है। दीयों की लौ के साथ घी की सोंधी खुशबू वातावरण को भी सुगंधित करेगी। मौजूदा समय में जिला कारागार में 821 बंदी और व कैदी निरुद्ध हैं। इनमें पांच बंदी ऐसे हैं, जिन्हें मिट्टी के दीये बनाने में महारत हासिल है। इन बंदियों को पांच हजार दीये तैयार करने का लक्ष्य दिया गया था। इसके लिए जेल में उन्हें दो चाक मिट्टी, दीयों का सांचा व पाउडर मुहैया कराया गया।

15 दिनों से ये बंदी दीये तैयार कर रहे हैं। अब तक 3500 से अधिक दीये तैयार कर चुके हैं। दो नवंबर तक इन दीयों को तैयार कर पांच नवंबर को जेल स्टाफ द्वारा अयोध्या भेज दिया जाएगा। दीये तैयार करने वाले बंदियों को 95 रुपये प्रतिदिन के हिसाब मिलने वाली राशि जेल मद से मेहनताना के रूप में दी जाएगी।