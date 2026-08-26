उन्नाव में कच्चे घर की दीवार छत समेत गिरी, दादा और पोते की मलबे में दबकर मौत
उन्नाव के मसवासी गांव में बारिश से कमजोर हुए कच्चे मकान की दीवार और छत गिरने से 60 वर्षीय बाबा और उनके नौ माह के पौत्र की दबकर मौत हो गई।
HighLights
उन्नाव के मसवासी गांव में हुआ हादसा।
बारिश से कमजोर कच्चे मकान की दीवार गिरी।
बाबा और नौ माह के पौत्र की मौत।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। सदर क्षेत्र के मसवासी गांव में बुधवार सुबह नौ बजे कच्चे घर की दीवार और छत का हिस्सा गिर गया। तख्त पर बैठे बाबा और नौ माह के पौत्र की दबकर मौत हो गई।
हादसे से घर में चीत्कार मच गई। मलबे से बाहर निकालकर स्वजन जीवित समझकर जिला अस्पताल ले गए, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया।
मसवासी गांव निवासी 60 वर्षीय होशराम बुधवार सुबह अपने नौ माह के पौत्र आशू के साथ कच्चे मकान में तख्त पर बैठे थे। लगातार हो रही वर्षा से कमजोर हुई घर की छत दीवार भरभराकर गिर गई। मलबे में होशराम और मासूम आशू दब गए। तेज आवाज सुनकर स्वजन व आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबा हटाने में जुट गए। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला।
अस्पताल में दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक ही हादसे में बाबा और मासूम पौत्र की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीत्कार मच गया। स्वजन ने बताया धन्नीयुक्त मकान की दीवार गारे से जुड़ी थी।
वर्षा के कारण दीवार में नमी भी आ गई थी, जिसके चलते हादसा होने की आशंका है। डीएम घनश्याम मीना ने बताया कि पीड़ित परिवार को दैवीय आपदा राहत कोष से आर्थिक सहायता दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।