लेटलतीफी पर लगेगी लगाम: अब स्वास्थ्य मेले में डॉक्टरों को देनी होगी GPS मैपिंग फोटो से हाजिरी, आदेश जारी

जागरण संवाददाता, उन्नाव। हर रविवार को होने वाले जन आरोग्य स्वास्थ्य मेलों में डॉक्टरों के समय से न पहुंचने अथवा अनुपस्थित रहने की आम शिकायतों को देखते हुए अब ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था लागू कर दी गई है।

स्वास्थ्य मेले में ड्यूटी करने वाले चिकित्सकों को अस्पताल पहुंचने और वहां से वापस लौटते समय जीपीएस मैपिंग फोटो से उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसकी निगरानी अपर निदेशक लखनऊ मंडल के स्तर से होगी।

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के निर्देश पर अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य लखनऊ मंडल डॉ. जीपी गुप्ता ने गत रविवार को चार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों अपनी टीमें गठित कर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेलों की जांच कराई थी।

जांच टीमों ने डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के समय से न आने, अनुपस्थित रहने जैसी शिकायतें मिलने की रिपोर्ट दी थी। जिस पर अपर निदेशक डॉ. गुप्ता ने सीएमओ को निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य मेले में पहुंचने और समापन पर वापस जाते समय अस्पताल से जीपीएस मैपिंग की फोटो डालेंगे। उसी से उनकी उपस्थिति मानी जाएगी।