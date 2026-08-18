उन्नाव में गंगा पांच सेंटीमीटर घटी, फिर भी बाढ़ग्रस्त मोहल्लों में मुश्किलें बरकरार

जागरण संवाददाता, उन्नाव। गंगा का जलस्तर सोमवार को पांच सेंटीमीटर घटा, लेकिन पश्चिमी गंगाघाट क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त मोहल्लों में लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। गंगा अभी भी चेतावनी बिंदु से 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इससे गंगा किनारे रहने वाले लोगों की चिंता बनी हुई है।

गोताखोर, हुसैननगर, मोहम्मदनगर, शाहीनगर और करबला मोहल्लों में 200 से अधिक मकान पानी से घिरे हैं। लोग नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों ने बताया कि पानी घरों के अंदर तक पहुंचने से विषैले जीव-जंतुओं का खतरा बना हुआ है। वहीं बिजली आपूर्ति बंद होने से शाम होते ही घर अंधेरे में डूब जाते हैं। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन के लिए प्रशासन ने पश्चिमी क्षेत्र में 15 सरकारी नावें लगाई हैं।