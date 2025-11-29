Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में महिला दारोगा ने बुजुर्ग महिला से की अभद्रता, अपशब्द कहे... वीडियो हो रहा वायरल

    By Mohit Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 10:39 PM (IST)

    उन्नाव कोतवाली में तैनात महिला दारोगा उमा अग्रवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक वृद्ध महिला से अभद्रता करती दिख रही हैं। दारोगा के अनुसार, दहेज उत्पीड़न के मामले में पीड़िता को बचाने के दौरान उनसे कुछ अपशब्द निकले। एएसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। सदर कोतवाली में तैनात महिला दारोगा का एक वृद्ध महिला से अभद्रता करते वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हुआ है। महिला दारोगा के अनुसार दहेज प्रताड़ना के मुकदमे में पीड़िता को साथ लेकर मौके का मुआयना करने उसकी ससुराल गई थी। पीड़िता को देखते ही ससुराल पक्ष ने उसे पीटने का प्रयास किया। रोकने की कोशिश में कुछ अपशब्द निकल गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सदर क्षेत्र के बंदूहार निवासी राजकुमार ने अपनी बेटी रिंकी की शादी दही क्षेत्र के डकौली निवासी अमित कुमार से की थी। रिंकी ने कुछ दिन पहले अपने ससुरालीजन पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया था।

    विवेचना कोतवाली में तैनात महिला दारोगा उमा अग्रवाल को दी गई थी। शुक्रवार को महिला दारोगा घटनास्थल का मुआयना व नक्शा नजरी करने पीड़िता रिंकी को अपने साथ लेकर उसकी ससुराल पहुंची थी। जहां उनका एक वृद्ध महिला को अपशब्द कहते हुए किसी ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

    महिला दारोगा उमा अग्रवाल ने बताया कि वह रिंकी के मामले की विवेचक हैं। मुआयना करने व नक्शा तैयार करने के लिए वादी पक्ष को साथ जाना होता है। शुक्रवार को वह रिंकी को अपने साथ उसकी ससुराल लेकर पहुंची थीं। जहां उसकी सास व ननद समेत अन्य ने रिंकी को पीटने का प्रयास किया।

    रोकने पर पुलिस पर भी आक्रामक हो गए। रिंकी को बचाने के दौरान गुस्से में कुछ अपशब्द निकल गए। जिसे तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है।

    कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि पीड़िता काे पिटने से बचाने के दौरान महिला दारोगा के मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए हैं। एएसपी अखिलेश सिंह ने बताया कि प्रसारित वीडियो की जांच सीओ सिटी दीपक यादव को सौंपी गई हैै।