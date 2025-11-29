यूपी में महिला दारोगा ने बुजुर्ग महिला से की अभद्रता, अपशब्द कहे... वीडियो हो रहा वायरल

जागरण संवाददाता, उन्नाव। सदर कोतवाली में तैनात महिला दारोगा का एक वृद्ध महिला से अभद्रता करते वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हुआ है। महिला दारोगा के अनुसार दहेज प्रताड़ना के मुकदमे में पीड़िता को साथ लेकर मौके का मुआयना करने उसकी ससुराल गई थी। पीड़िता को देखते ही ससुराल पक्ष ने उसे पीटने का प्रयास किया। रोकने की कोशिश में कुछ अपशब्द निकल गए।

सदर क्षेत्र के बंदूहार निवासी राजकुमार ने अपनी बेटी रिंकी की शादी दही क्षेत्र के डकौली निवासी अमित कुमार से की थी। रिंकी ने कुछ दिन पहले अपने ससुरालीजन पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना कोतवाली में तैनात महिला दारोगा उमा अग्रवाल को दी गई थी। शुक्रवार को महिला दारोगा घटनास्थल का मुआयना व नक्शा नजरी करने पीड़िता रिंकी को अपने साथ लेकर उसकी ससुराल पहुंची थी। जहां उनका एक वृद्ध महिला को अपशब्द कहते हुए किसी ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

महिला दारोगा उमा अग्रवाल ने बताया कि वह रिंकी के मामले की विवेचक हैं। मुआयना करने व नक्शा तैयार करने के लिए वादी पक्ष को साथ जाना होता है। शुक्रवार को वह रिंकी को अपने साथ उसकी ससुराल लेकर पहुंची थीं। जहां उसकी सास व ननद समेत अन्य ने रिंकी को पीटने का प्रयास किया।