गंगा एक्सप्रेसवे पर बारिश से क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत पूरी, टोल के पास यातायात फिर हुआ सुचारु

जागरण संवाददाता, उन्नाव। भारी बारिश के चलते एक्सप्रेसवे पर टोल के समीप सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का कार्य पूरी तरह से पूरा कर लिया गया है। सड़क पर बने गड्ढे को दुरुस्त कर यातायात को सुचारु और सुरक्षित कर दिया गया है।

कार्यदायी एजेंसी पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजर आर.एस. मिश्रा ने बताया कि भारी वर्षा के कारण टोल के समीप जलभराव होने से सड़क के एक हिस्से में क्षति हुई थी। स्थिति को देखते हुए टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मरम्मत कार्य पूरा कर लिया।

उन्होंने बताया कि टोल के पास हाईटेंशन टावर की विद्युत लाइन गुजर रही है और विद्युत तार एवं सड़क के बीच निर्धारित करीब 14 मीटर की सुरक्षित दूरी बनाए रखना आवश्यक है। इसी तकनीकी बाध्यता के कारण टोल को अधिक ऊंचाई पर बनाना संभव नहीं था। सामान्य परिस्थितियों में यहां जलभराव की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस बार हुई अत्यधिक बारिश के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई।