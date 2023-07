Unnao Crime: रक्षक निकला भक्षक, लूटपाट के बाद हथौड़े से कर डी मालकिन की हत्या; पांच साल बाद मिली सजा

शेखपुर कानपुर के शिवकटरा लालबगंला निवासी 70 वर्षीय वृद्धा फैक्ट्री मालकिन की हत्या के मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फैक्ट्री के गार्ड को दोषी करार दिया। दरअसल कोर्ट ने उकाश थाना खागा जनपद फतेहपुर निवासी गार्ड को लूट युक्त हत्या के मामले में आजीवन कारावास वहीं 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।

उन्नाव जागरण संवाददाता। शेखपुर कानपुर के शिवकटरा लालबगंला निवासी 70 वर्षीय वृद्धा फैक्ट्री मालकिन की हत्या के मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फैक्ट्री के गार्ड को दोषी करार दिया। दरअसल कोर्ट ने उकाश थाना खागा जनपद फतेहपुर निवासी गार्ड को लूट युक्त हत्या के मामले में आजीवन कारावास वहीं 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि मृतक के बेटे लालबगंला निवासी राजप्रीत सिंह ने 20 सितंबर 2018 को सदर कोतवाली में अपनी मां राजेंद्र कौर की लूटपाट के बाद हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दरअसल राजेंद्र कौर की शहर क्षेत्र के मुहल्ला शेखपुर में दो फैक्ट्रियां हैं, जहां जूतों का अपर बनाने का काम होता है। दरअसल उस रोज वह कामकाज देखने के लिए उन्नाव शेखपुर स्थित फैक्ट्री चल गईं थी। जहां पर उनकी अज्ञात लोगों ने लूटपाट के बाद सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस पूछताछ के दौरान कबूला जुर्म मामले दर्ज होते ही पुलिस ने फैक्ट्री के गार्ड अमित त्रिवेदी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। वहीं बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ की कोर्ट में हुई। अभियोजन से सहायक शासकीय अधिवक्ता आनंद गौड की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने आरोपी अमित त्रिवेदी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ न्यायाधीश ने 70 हजार रुपये अर्थदंड भी अभियुक्त को भरने का आदेश दिया। उन्होंने अपने आदेश में अर्थदंड़ की राशि से 50 हजार रुपये मृतका फैक्ट्री मालकिन के पुत्र राजप्रीत सिंह को दिए जाने का भी आदेश दिया है।

