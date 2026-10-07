आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आगे चल रही गाड़ी में घुसी कार, ड्राइवर की मौत; तीन अन्य घायल

जागरण संवाददाता, उन्नाव। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के बेहटा मुजावर के शादीपुर गांव के पास गंगा एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज के पास 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही कार आगे चल रहे वाहन में जा घुसी। हादसे में कार चालक की मौत हो गई।

दोस्त घायल हो गया। हादसा देख मदद के लिए नीचे उतरे तीन अन्य कार सवारों को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया।

लखनऊ के काकोरी निवासी राहुल पांडेय मंगलवार रात अपने दोस्त के साथ कार से दिल्ली जाने के लिए निकले थे। कार दोस्त चला रहा था। मंगलवार रात दो बजे बेहटा मुजावर के शादीपुर गांव के स्थित इंटरचेंज के पास कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे वाहन में घुस गई।

टक्कर इतनी तेज थी कि कार का आगे हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। एयरबैग खुलने के बावजूद कार चला रहे युवक की जान नहीं बच सकी। उसके साथ कार में बैठा राहुल घायल हो गया। दिवंगत हुए राहुल के दोस्त की पहचान नहीं हो सकी।