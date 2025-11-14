आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा: टैंकर में पीछे से घुसा मिनी ट्रक, परिचालक की मौत

जागरण संवाददाता, उन्नाव। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार तड़के 3:35 बजे चालक को झपकी आने से मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर आगे जा रहे टैंकर में पीछे से घुस गया। जिससे मिनी ट्रक के केबिन का बायां हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसके अंदर दबने से ट्रक के परिचालक की मौत हो गई। जबकि, चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

इटावा जनपद के जसवंतनगर निवासी चालक राजीव मिनी ट्रक में प्याज लाद कर मध्य प्रदेश से लखनऊ की ओर आ रहा था। उसके साथ जसवंतनगर निवासी 20 वर्षीय आरजू पुत्र अखिलेश कुमार परिचालक के रूप में था। शुक्रवार तड़के मिनी ट्रक एक्सप्रेसवे पर बेहटा मुजावर क्षेत्र के जोगी कोट गांव के पास पहुंचा ही था कि चालक राजीव को झपकी आ गई।

रफ्तार तेज होने के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर आगे चल रहे टैंकर में पीछे से घुस गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि मिनी ट्रक का आगे का बायां हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और परिचालक आरजू केबिन में बुरी तरह फंस गया।

यूपीडा की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और आरजू को बाहर निकाल कर सीएचसी भेजा, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जबकि घायल चालक राजीव का उपचार सीएचसी में चल रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

सूचना पर सुबह दिवंगत के पिता अखिलेश समेत अन्य स्वजन बांगरमऊ सीएचसी पहुंचे। बेटे का शव देख बिलख पड़े। पिता ने बताया कि आरजू तीन भाइयों में सबसे छोटा और अविवाहित था। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया। बेहटा मुजावर एसओ मुन्ना कुमार ने बताया कि मिनी ट्रक आगे चल रहे टैंकर में भिड़ने के कारण हादसा हुआ है।

घूमने के बहाने मौत खींच ले गई पिता ने बताया कि आरजू कभी परिचालक के रूप में बाहर काम पर नहीं गया था। वह सिर्फ राजीव के साथ घूमने के इरादे से मिनी ट्रक पर निकला था, लेकिन रास्ते में हुए हादसे ने उसकी जिंदगी छीन ली।