उन्‍नाव पुल‍िस ने एक बाइक पर सात लोग बैठकर रील बनाते समय पकड़ ल‍िया और ट्रैफ‍िक न‍ियमों का उल्लंघन करने में 16 हजार का चालान काटा है। वीड‍ियो के इंटरनेट मीड‍िया पर वायरल होने के बाद पुल‍िस हरकत में आई और सातों को पकड़ ल‍िया। सीओ ट्रैफिक आशुतोष कुमार ने वीडियो की पुष्टि कर बयान जारी कर अन्य लोगों से इस तरह का स्टंट न करने की अपील की है।

Unnao News: उन्‍नाव में एक बाइक पर सवार हुए 7 लोग, 16 हजार का कटा चालान

Your browser does not support the audio element.

उन्नाव, जेएनएन। यातायात नियमों का पालन करना तो दूर युवा स्टंटबाजी कर हादसों को दावत दे रहे हैं। शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रचलित हुआ। जिसमें बैट बाल हाथ में लिए एक बाइक पर बैठे सात लोग तेज रफ्तार में स्टंटबाजी कर रील बनाते दिखे। वीडियो संज्ञान लेकर पुलिस अधिकारियों ने ट्रैफिक पुलिस को जांच के निर्देश दिए। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच कर बाइक नंबर के आधार पर 16 हजार रुपये का चालान किया है। चर्चा है कि स्टंटबाजी कर रहे लोगों में एक ने रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, जो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हो गई। वीडियो कई दिन का पुराना बताया जा रहा है। वीडियो प्रचलित होते ही सीओ सिटी आशुतोष कुमार के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस ने बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर 16 हजार का चालान किया। एआरटीओ कार्यालय की मदद से बाइक मालिक व स्टंटबाजी करने वाले युवकों का पता लगाया जा रहा है। सीओ ट्रैफिक आशुतोष कुमार ने वीडियो की पुष्टि कर बयान जारी कर अन्य लोगों से इस तरह का स्टंट न करने की अपील की है। यातायात प्रभारी ज्ञान प्रकाश तिवारी ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

Edited By: Prabhapunj Mishra