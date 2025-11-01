सफीपुर में सराफा कारोबारी के घर से नकदी और जेवर उड़ाए, CCTV में कैद हुआ बदमाश

संवाद सहयोगी, सफीपुर। नगर के मुख्य बाजार राहतगंज में सर्राफा कारोबारी के घर दिन दहाड़े घुसे चोरों ने अलमारी में रखे 40 हजार रुपये नकद और डेढ़ लाख रुपये कीमत के जेवर आदि सामान पार कर दिया। पुलिस ने सड़क किनारे लगे सीसी कैमरों के फुटेज खंगाले। जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। सर्राफा कारोबारी ने कोतवाली में तहरीर दी है।

राहगगंज बाजार निवासी सर्राफा कारोबारी राजेंद्र गुप्ता शनिवार सुबह लगभग आठ बजे घर से 200 मीटर दूर स्थित मोटेश्वर मंदिर पूजा करने के लिए घर से निकले थे। इसी बीच मौका पाकर पहले से घात लगा कर बैठा बदमाश जीने का दरवाजा खुला पाकर ऊपर चढ़ गए। जहां परिवार की महिलाएं तीसरी मंजिल पर थी। जिसपर बदमाशों ने ऊपर से नीचे आने वाले मार्ग के दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगा दी।

यहां तक नहीं पहुंच सके चोर इसके बाद चोरों ने कमरे में रखी अलमारी से 40 हजार रुपये नकद और करीब डेढ़ लाख का फुटकर में रखा जेवर वहां से उठा ले गए। जबकि अलमारी के लाकर में मौजूद लगभग पांच लाख रुपये के जेवर तक नहीं पहुंच सके।