सफीपुर में सराफा कारोबारी के घर से नकदी और जेवर उड़ाए, CCTV में कैद हुआ बदमाश
सफीपुर में एक सराफा कारोबारी के घर से नकदी और जेवर चोरी हो गए। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें एक बदमाश चोरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि इस घटना से स्थानीय कारोबारियों में दहशत का माहौल है।
संवाद सहयोगी, सफीपुर। नगर के मुख्य बाजार राहतगंज में सर्राफा कारोबारी के घर दिन दहाड़े घुसे चोरों ने अलमारी में रखे 40 हजार रुपये नकद और डेढ़ लाख रुपये कीमत के जेवर आदि सामान पार कर दिया। पुलिस ने सड़क किनारे लगे सीसी कैमरों के फुटेज खंगाले। जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। सर्राफा कारोबारी ने कोतवाली में तहरीर दी है।
राहगगंज बाजार निवासी सर्राफा कारोबारी राजेंद्र गुप्ता शनिवार सुबह लगभग आठ बजे घर से 200 मीटर दूर स्थित मोटेश्वर मंदिर पूजा करने के लिए घर से निकले थे। इसी बीच मौका पाकर पहले से घात लगा कर बैठा बदमाश जीने का दरवाजा खुला पाकर ऊपर चढ़ गए। जहां परिवार की महिलाएं तीसरी मंजिल पर थी। जिसपर बदमाशों ने ऊपर से नीचे आने वाले मार्ग के दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगा दी।
यहां तक नहीं पहुंच सके चोर
इसके बाद चोरों ने कमरे में रखी अलमारी से 40 हजार रुपये नकद और करीब डेढ़ लाख का फुटकर में रखा जेवर वहां से उठा ले गए। जबकि अलमारी के लाकर में मौजूद लगभग पांच लाख रुपये के जेवर तक नहीं पहुंच सके।
मंदिर से लौटने पर सराफ राजेंद्र को घटना की जानकारी हुई। जिसपर उनके बेटे गौरव कुमार गुप्ता ने पुलिस को सूचना दी। कोतवाली प्रभारी एसएन त्रिपाठी ने छानबीन शुरू की। इस बीच पुलिस ने सड़क किनारे आसपास के क्षेत्र में लगे सीसी कैमरे के फुटेज खंगाले। जिसमें पुलिस को एक संदिग्ध युवक नजर आया। कोतवाली प्रभारी में बताया कि सराफ की दुकान से लेकर घर तक आने जाने वाले सभी लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जल्द घटना का राजफाश किया जाएगा।
