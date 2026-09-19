चकबंदी से बाहर हुए यूपी के ये 4 गांव, CM योगी के दखल के बाद किसानों को मिली संजीवनी

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ग्रामीण बोले मुख्यमंत्री ने दी संजीवनी

गांव के सभी किसानों ने क्षेत्र में 95 प्रतिशत खेतों में आम की बागवानी होने कारण चकबंदी से नुकसान होता। हम सभी ग्राम वासियों ने मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी को कई बार पत्र देकर चकबंदी रोकने की मांग की थी। चकबंदी प्रक्रिया से गांव का बाहर होना हम किसानों के लिए खुशी की बात है। -शशिकांत मिश्रा उर्फ दीपू, दरौली

अधिकांश भूमि पर आम के बाग हैं जिससे ग्रामीण चकबंदी प्रक्रिया रोकने की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों ने एकजुट होकर कई बार ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से गांव को चकबंदी से बाहर रखने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने किसानों की मांग को मानकर संजीवनी देने का काम किया है। -मोहम्मद बहाजुद्दीन, पीखी

चार भाइयों के बंटवारे में उनके हिस्से में करीब एक-एक बीघा जमीन आई है। इसी तरह पूरे गांव में बहुत कम जोत वाले किसान हैं। चकबंदी होने से परेशानी होती। इससे किसानों चकबंदी से गांव को मुक्त करने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने हमारी मांग स्वीकार कर ली इसके लिए हम लोग उनके ऋणी रहेंगे। -उत्तम शिव कुमार, निहालपुर



फल पट्टी क्षेत्र का गांव है। अधिकांश किसानों की आम बाग हैं। चकबंदी में गांव शामिल होने से किसान परेशान थे। लगातार शासन प्रशासन को मांग पत्र भेजकर चकबंदी से गांव को मुक्त करने की मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री ने गांव को चकबंदी से बाहर करने का आदेश जारी किसानों का दर्द कम किया है। - शाहनवाज उर्फ पप्पू, सलीद