यूपी के उन्‍नाव में पुल‍िस ने खाकी वर्दी पहने एक युवक को दबोचा है। युवक खाकी वर्दी पहनकर रास्‍तों में वाहनों को रोककर वसूली करता था। पूछताछ में बताया क‍ि वह मजदूरी कर जीवन यापन करता था। अमीर बनने के लालच में उसने लखनऊ से खाकी वर्दी खरीदी थी। अब खाकी पहन अमीर बनने की चाह ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा द‍िया।

Unnao News: अमीर बनने के लालच में खाकी वर्दी खरीद बना स‍िपाही

उन्नाव, जेएनएन। लखनऊ से 2500 रुपये की खाकी वर्दी खरीदकर सिपाही बने जालसाज को हसनगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित ने कम समय में अमीर बनने के लिए वर्दी पहनने की बात स्वीकार की है। हरदोई जिले के बेनीगंज क्षेत्र के नयाखेड़ा गांव निवासी विमलेश को हसनगंज पुलिस ने शक के आधार पर अकबरपुर के पास से पकड़ा। वह खाकी वर्दी पहनकर घूम रहा था और वाहनों को रोककर वसूली कर रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि मजदूरी कर जीवन यापन कर रहा था। अमीर बनने के लालच में लखनऊ से ढाई हजार रुपये में वर्दी खरीदी और रुपये कमाने निकल पड़ा। पुलिस ने उसके नाम पते के आधार पर जांच शुरू की है।

