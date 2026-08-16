Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

Lucknow Kanpur Expressway पर पंखे से पैचवर्क सुखाने के बाद एक और कारनामा, झाड़ू व टब की मदद से निकाला जा रहा रोड में भरा पानी

By Brajesh Shukla Edited By: Anurag Shukla
Updated: Sun, 16 Aug 2026 08:48 PM (IST)

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर जलभराव की समस्या से निपटने के लिए अब झाड़ू और टब का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि पहले पैचवर्क को पंखों से सुखाया गया था। य ...और पढ़ें

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर कोरारी गांव के पास किमी सख्या 61.9 पर झाडू लगा कर सड़क पर भरे पानी को बहाती महिला श्रमिक। जागरण

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर कोरारी गांव के पास किमी सख्या 61.9 पर झाडू लगा कर सड़क पर भरे पानी को बहाती महिला श्रमिक। जागरण               

HighLights

  1. एक्सप्रेसवे पर जलभराव, झाड़ू-टब से पानी निकासी

  2. पहले पैचवर्क सुखाने को लगाए गए थे पंखे

  3. कई जगह पुलिया धंसी, सड़क में दरारें आईं

जागरण संवाददाता, उन्नाव। दुर्दशा का शिकार हो चुके लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे को बचाने के लिए 'जुगाड़' का सहारा लिया जा रहा है। जांच में सामने आ चुका है कि एक्सप्रेसवे की ड्रेनेज व्यवस्था ध्वस्त है। इसका नमूना पहले ही देखने को मिल चुका है। पंखे से पैचवर्क सुखाने के बाद अब झाड़ू और टब से पानी निकालने का कारनामा सामने आया।

रविवार को दो स्थानों पर भरे बारिश के पानी को महिला श्रमिक झाड़ू और प्लास्टिक टब की मदद से बाहर निकालते दिखीं। इससे पहले मिट्टी सुखाने के लिए 10 बड़े पंखे लगाने का मामला सामने आया था। इस बीच दो जगह पुलिया के ऊपर की सड़क धंसी मिली है। इस संबंध में निर्माण एजेंसी पीएनसी इन्फ्राटेक के प्रोजेक्ट मैनेजर विनोद चौहान को फोन किया गया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया।

Lucknow Kanpur Expressway

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर कोरारी गांव के पास किमी संख्या 61.9 पर झाड़ू लगा कर मार्ग पर भरे पानी को निकालती महिला श्रमिक। जागरण

कोरारी टोल प्लाजा के निकट किमी संख्या 61.9 पर 30 मीटर तक पुराना डामर हटाकर नया पैच लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। यहां बारिश का पानी भर गया तो महिला श्रमिक झाड़ू से पानी निकालने का प्रयास करती दिखीं। किमी संख्या 61.7 पर भी बारिश का पानी भरा था, इसे निकालने को झाड़ू के अलावा प्लास्टिक टब का सहारा लिया गया। टब में पानी भरकर ग्रीन फील्ड के कच्चे स्थान पर फेंका जाता रहा।

एक्सप्रेसवे पर रविवार को उन्नाव-लखनऊ लेन पर बदरका के पास किमी 69.3 व आटा में किमी 66.2 पर पुलिया धंसी मिली। दोनों जगह यह समस्या लगभग 10 मीटर लंबाई व चार मीटर चौड़ाई में है। यहां पहुंचते ही वाहन उछल जाते हैं। आजाद मार्ग के टोल से कुछ दूरी पर गांव कटारिया के निकट किमी 70.2 पर भी पुलिया के पास दरार है।

गांव कडेर के निकट किमी 67.3 पर सड़क दबी है। गांव कोरारी कला के निकट किमी 63 पर पुलिया की दीवार में दरार आ गई है और यह दो हिस्सों में दिख रही है। लखनऊ से उन्नाव वाली लेन पर गांव सटौली के निकट किमी 29 पर मार्ग किनारे की मिट्रटी धंसी मिली। गांव कांथा के निकट किमी 31.7 किमी पर मरम्मत चल रही है। इसी लेन पर सड़क किनारे कई स्थानों पर मिट्टी बह चुकी है।

Kanpur-Lucknow Expressway

पंखे से सुखाया जा रहा था पैचवर्क

करीब 8 दिन पहले लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे को पंखे से सुखाने का कारनामा सामने आने से देशभर के सबसे महंगा एक्सप्रेसवे सुर्खियों में है। महज 26 दिन में ही एक्सप्रेसवे जगह-जगह धंसने लगा था। इसमें सुधार करते हुए पैचवर्क किया गया। इस पैचवर्क की नमी को सुखाने के लिए एक्सप्रेसवे में पंखे तक लगाए गए थे। इसके बाद एक्सप्रेसवे की इस तस्वीर की देशभर में चर्चा रही।

 