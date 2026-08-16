Lucknow Kanpur Expressway पर पंखे से पैचवर्क सुखाने के बाद एक और कारनामा, झाड़ू व टब की मदद से निकाला जा रहा रोड में भरा पानी

जागरण संवाददाता, उन्नाव। दुर्दशा का शिकार हो चुके लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे को बचाने के लिए 'जुगाड़' का सहारा लिया जा रहा है। जांच में सामने आ चुका है कि एक्सप्रेसवे की ड्रेनेज व्यवस्था ध्वस्त है। इसका नमूना पहले ही देखने को मिल चुका है। पंखे से पैचवर्क सुखाने के बाद अब झाड़ू और टब से पानी निकालने का कारनामा सामने आया।

रविवार को दो स्थानों पर भरे बारिश के पानी को महिला श्रमिक झाड़ू और प्लास्टिक टब की मदद से बाहर निकालते दिखीं। इससे पहले मिट्टी सुखाने के लिए 10 बड़े पंखे लगाने का मामला सामने आया था। इस बीच दो जगह पुलिया के ऊपर की सड़क धंसी मिली है। इस संबंध में निर्माण एजेंसी पीएनसी इन्फ्राटेक के प्रोजेक्ट मैनेजर विनोद चौहान को फोन किया गया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर कोरारी गांव के पास किमी संख्या 61.9 पर झाड़ू लगा कर मार्ग पर भरे पानी को निकालती महिला श्रमिक। जागरण कोरारी टोल प्लाजा के निकट किमी संख्या 61.9 पर 30 मीटर तक पुराना डामर हटाकर नया पैच लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। यहां बारिश का पानी भर गया तो महिला श्रमिक झाड़ू से पानी निकालने का प्रयास करती दिखीं। किमी संख्या 61.7 पर भी बारिश का पानी भरा था, इसे निकालने को झाड़ू के अलावा प्लास्टिक टब का सहारा लिया गया। टब में पानी भरकर ग्रीन फील्ड के कच्चे स्थान पर फेंका जाता रहा।

एक्सप्रेसवे पर रविवार को उन्नाव-लखनऊ लेन पर बदरका के पास किमी 69.3 व आटा में किमी 66.2 पर पुलिया धंसी मिली। दोनों जगह यह समस्या लगभग 10 मीटर लंबाई व चार मीटर चौड़ाई में है। यहां पहुंचते ही वाहन उछल जाते हैं। आजाद मार्ग के टोल से कुछ दूरी पर गांव कटारिया के निकट किमी 70.2 पर भी पुलिया के पास दरार है।

गांव कडेर के निकट किमी 67.3 पर सड़क दबी है। गांव कोरारी कला के निकट किमी 63 पर पुलिया की दीवार में दरार आ गई है और यह दो हिस्सों में दिख रही है। लखनऊ से उन्नाव वाली लेन पर गांव सटौली के निकट किमी 29 पर मार्ग किनारे की मिट्रटी धंसी मिली। गांव कांथा के निकट किमी 31.7 किमी पर मरम्मत चल रही है। इसी लेन पर सड़क किनारे कई स्थानों पर मिट्टी बह चुकी है।