पीड़िता के कोर्ट में कलमबंद बयान हुए। - सांकेत‍िक तस्‍वीर

HighLights दुष्कर्म पीड़िता के पुलिस ने कराए कलमबंद बयान, रो-रोकर बताई आपबीती पति समेत अन्य की गिरफ्तारी के लिए एसपी के नाम एएसपी को दिया पत्र

उन्नाव, जागरण संवाददाता। यूपी के उन्नाव में एक महिला के साथ जो हुआ उसे सोचकर भी हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं। सात फेरे लेकर जीवनभर साथ निभाने का वचन देने वाले पति ने दोस्तों के साथ हैवानियत की हदें पार की। पुलिस ने भी पीड़ित महिला को कम दर्द नहीं दिया। पहले रिपोर्ट दर्ज करने व बाद में कलमबंद बयान कराने के नाम पर उसे खूब दौड़ाया। बुधवार को पीड़िता के कोर्ट में कलमबंद बयान हुए। मह‍िला ने पुल‍िस को सौंपा सबूत बयान के दौरान आपबीती बताते पीड़िता सिसक पड़ी। बताया कि उसने पुलिस को पति द्वारा बनाए गए 45 वीडियो और 30 फोटो पेन ड्राइव में सबूत के तौर पर पुलिस को सौंपे हैं। गुरुवार को एसपी के न मिलने पर एसएसपी शशिशेखर सिंह को शिकायती पत्र देकर आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की है। पत‍ि ने दोस्‍तों के साथ मि‍लकर की हैवान‍ियत, बनाया वीड‍ियो बांगरमऊ क्षेत्र की महिला की शादी लखनऊ निवासी रेलवे कर्मी से हुई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि उसका पति अश्‍लील वीडियो बनाने का काम करता है। पति ने उसकी भी अश्लील वीडियो बनाई। दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं देवर ने मासूूम बच्चे के साथ कुकृत्य किया। काफी दौड़ भाग के बाद पुलिस ने बेटे का मामला तो दर्ज कर लिया, लेक‍िन उसके साथ हुए कृत्य पर कार्रवाई से मुंह मोड़ लिया। एडीजी से शिकायत के बाद पुलिस ने उसकी रिपोर्ट तो दर्ज की पर कलमबंद बयान कराने से कतराती रही। बमुश्किल बुधवार को उसके कमलबंद बयान कराए। पीड़िता ने बताया कि आरोपितों ने गिरफ्तारी स्टे के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे। जहां से उसकी गिरफ्तारी स्टे अर्जी खारिज कर दी गई।

