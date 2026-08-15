Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

राजपूताना रायफल रेजीमेंट के मेजर आदित्य प्रताप सिंह को मिलेगा बार टू शौर्य चक्र, यूपी के इस जिले से नाता

By Rahul Verma Edited By: Shivam Yadav
Updated: Sat, 15 Aug 2026 09:20 PM (IST)

मेजर आदित्य प्रताप सिंह को असाधारण वीरता के लिए 'बार टू शौर्य चक्र' से सम्मानित किया जाएगा, जो उन्हें पहले मिले शौर्य चक्र और सेना मेडल के बाद दूसरा शौर्य चक्र है।

News Article Hero Image

जागरण संवाददाता, उन्नाव। चार साल पहले आपरेशन काउंटर इंटेलीजेंस में कई आतंकियों को मार गिराकर घायल हुए मेजर आदित्य प्रताप सिंह की वीरता को रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2021 की गणतंत्र दिवस परेड में सेना मेडल, फिर गणतंत्र दिवस 2026 में शौर्य चक्र सम्मान से नवाजा था।

अब रक्षा मंत्रालय आदित्य को बार टू शौर्य चक्र देने की घोषणा कर चुका है। इस बाबत रक्षा मंत्रालय ने 14 अगस्त को जारी किए गए गजट में इसकी जानकारी दी है।

बीघापुर तहसील क्षेत्र के गांव बड़ी पनई के निवासी, भारतीय सेना में मेजर आदित्य प्रताप सिंह को मिलने वाले इस सम्मान की घोषणा से क्षेत्र व जनपदवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

क्या होता है बार टू शौर्य चक्र?

बार टू शौर्य चक्र का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को पहले से मिल चुके शौर्य चक्र के अलावा, दोबारा असाधारण वीरता या अदम्य साहस का परिचय देने पर उसी सम्मान से फिर से सम्मानित किया जाना।

आदित्य को यह पदक 26 जनवरी 2027 में मिलने की संभावना है। आदित्य प्रताप सिंह सेना में राजपूताना रायफल रेजीमेंट में मेजर के पद पर नार्थ ईस्ट में तैनात हैं। वर्तमान में उनका परिवार लखनऊ की साउथ सिटी में रहता हैं।

1991 जन्मे एपी सिंह के पिता हरि प्रताप सिंह की मृत्यु 2010 में हो गई थी। इस मेधावी की पूरी जिम्मेदारी उसकी मां विमला सिंह एवं बड़े भाई संजय सिंह की देखरेख में हुई।

सेना मेडल से सम्मानित हुए हैं मेजर एपी सिंह

2013 में वह सेना में लेफ्टिनेंट के चयनित हुए थे। 4 साल पहले ऑपरेशन आतंकवादी में उसके चोट लग गई थी। सेना ने सेना मेडल से उसे सम्मानित किया था।

मेजर के चचेरे भाई रनवीर सिंह ने दूरभाष पर बताया कि 14 अगस्त को दूसरे ऑपरेशन के लिए बार टू शौर्य चक्र मिलने की घोषणा हुई है।

यह पुरस्कार 26 जनवरी 2027 तक मिलने की संभावना है। पनई एक ऐसा गांव है। जहां के करीब 60 प्रतिशत घरों से कोई न कोई सेना में अवश्य है। यह कह ले कि हर दूसरे घर में कोई न कोई सेना में है।

यह भी पढ़ें- Kargil Vijay Diwas: मेजर प्राची ने कारगिल युद्ध में इलाज के साथ बढ़ाया जवानों का जोश, पाकिस्तान को चटाई धूल