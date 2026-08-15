राजपूताना रायफल रेजीमेंट के मेजर आदित्य प्रताप सिंह को मिलेगा बार टू शौर्य चक्र, यूपी के इस जिले से नाता

जागरण संवाददाता, उन्नाव। चार साल पहले आपरेशन काउंटर इंटेलीजेंस में कई आतंकियों को मार गिराकर घायल हुए मेजर आदित्य प्रताप सिंह की वीरता को रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2021 की गणतंत्र दिवस परेड में सेना मेडल, फिर गणतंत्र दिवस 2026 में शौर्य चक्र सम्मान से नवाजा था।

अब रक्षा मंत्रालय आदित्य को बार टू शौर्य चक्र देने की घोषणा कर चुका है। इस बाबत रक्षा मंत्रालय ने 14 अगस्त को जारी किए गए गजट में इसकी जानकारी दी है। बीघापुर तहसील क्षेत्र के गांव बड़ी पनई के निवासी, भारतीय सेना में मेजर आदित्य प्रताप सिंह को मिलने वाले इस सम्मान की घोषणा से क्षेत्र व जनपदवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। क्या होता है बार टू शौर्य चक्र? बार टू शौर्य चक्र का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को पहले से मिल चुके शौर्य चक्र के अलावा, दोबारा असाधारण वीरता या अदम्य साहस का परिचय देने पर उसी सम्मान से फिर से सम्मानित किया जाना।

आदित्य को यह पदक 26 जनवरी 2027 में मिलने की संभावना है। आदित्य प्रताप सिंह सेना में राजपूताना रायफल रेजीमेंट में मेजर के पद पर नार्थ ईस्ट में तैनात हैं। वर्तमान में उनका परिवार लखनऊ की साउथ सिटी में रहता हैं।