लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर 15 किमी दूरी में सड़क धंसने से बनीं लंबी नालियां, 200 मीटर तक भरा पानी

जागरण संवाददाता, उन्नाव। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर लगातार 34वें दिन सड़क धंसने की खामी मिली है। सोमवार को उन्नाव से लखनऊ जाने वाली लेन में करीब 15 किलोमीटर तक सड़क का एक हिस्सा कई जगह धंसा मिला। यह स्थिति मोइद्दीनपुर गांव के पास किमी 70.1 से पड़री के झब्बा खेड़ा गांव के पास किमी 55.2 तक आई है।

सड़क धंसने से करीब तीन मीटर चौड़ी नाली जैसी स्थिति बन गई है। बारिश का पानी इसमें भर जाने से वाहन सवारों के लिए खतरा बढ़ गया है। नेवरना गांव के पास किमी 62.7 से 62.9 तक करीब 200 मीटर सड़क पर बारिश का पानी भरा है। यहां सड़क की बजरी और गिट्टी दिखाई दे रही है।

कोरारी कला गांव के पास किमी 71.8 पर तीन दिन पहले करीब 30 मीटर धंसी सड़क की पैचिंग की गई थी। पैचिंग सड़क की सतह से ऊंची होने के कारण यहां से गुजरते समय वाहन उछल रहे हैं। कोरारी गांव के पास किमी 64.1 पर सड़क के नीचे बरसात का पानी जाने से करीब 10 मीटर हिस्से का डामर फूलकर उखड़ने लगा है। यह स्थान उस हिस्से से करीब 50 मीटर पहले है, जहां 26 और 29 जुलाई को करीब 200 मीटर सड़क धंस गई थी। उस हिस्से को निर्माण एजेंसी पीएनसी ने तीन फीट गहराई तक खोदकर दोबारा बनाया था।