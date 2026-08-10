लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बनकर किया फोन, जमीन छोड़ने की धमकी दी; अज्ञात पर FIR

जागरण संवाददाता, उन्नाव। अजगैन क्षेत्र के नवाबगंज में जमीन खरीदने को लेकर एक व्यक्ति को फोन पर वाइस मेसेज भेजकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है।

मैसेज भेजने वाला खुद को लॉयन्स विश्नोई गैंग का सदस्य बता रहा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है।

नवाबगंज के वार्ड नंबर एक दुर्गा मंदिर रोड निवासी देवेंद्र सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसने नवाबगंज और आसपास के गांवों में जमीन खरीदी है। आरोप है कि नौ अगस्त को उसके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से वाइस मैसेज आया। उसके बाद फोन आया।

फोन करने वाले ने खरीदी गई जमीन छोड़ने को कहा। जमीन नहीं छोड़ने पर उसे जान से मरवाने की धमकी दी गई। शिकायतकर्ता के अनुसार फोन करने वाले ने उसके छोटे भाई शिवेन्द्र सिंह और उसके साथ रहने वाले दिनेश कुमार को भी जान से मरवाने की धमकी दी।