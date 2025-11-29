ओवरटेक करने के चक्कर में दो दोस्तों की चली गई जान, तेज रफ्तार डंपर ने कुचला

जागरण संवाददाता, उन्नाव। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश में बाइक को चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक हवा में उछलकर डिवाइडर फांदते हुए दूसरी दिशा में चली गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसे में बाइक सवार दो दोस्तों की मौत हो गई, तीसरा घायल हो गया। तीनों साथी एक बाइक पर ही बैठे थे। हेलमेट न लगा होने व सिर में गंभीर चोट से दो की जान चली गई। लोगों के शोर मचाने के बाद चालक रुकने की जगह वाहन की गति और तेज कर भाग निकला। दही एसओ ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि डंपर का पता लगाया जा रहा है।

नीरज से थी गहरी दोस्ती दही क्षेत्र के मुहल्ला शिवनगर निवासी 30 वर्षीय रिंकू पुत्र छोटेलाल की पड़ोस में रहने वाले 40 वर्षीय नीरज से गहरी दोस्ती थी। दोनों शहद निकालकर फेरी लगा बिक्री करते थे। शनिवार शाम करीब चार बजे पड़ोस में रहने वाले एक अन्य दोस्त चंदन के साथ एक बाइक से शहद निकालने के लिए दही व अजगैन क्षेत्र के लिए निकले।

रात लगभग आठ बजे बाइक से घर लौटते समय कानपुर-लखनऊ हाईवे पर बशीरतगंज नहर के पास पीछे से डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक उछलकर डिवाइडर से टकरा दूसरी लेन में चली गई। गनीमत रही किसी वाहन ने तीनों को रौंदा नहीं। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने सड़क पर तितर-बितर पड़े तीनों दोस्तों को जिला अस्पताल भेजा। जहां डाक्टर ने रिंकू व नीरज को मृत घोषित कर दिया।