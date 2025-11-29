Language
    ओवरटेक करने के चक्कर में दो दोस्तों की चली गई जान, तेज रफ्तार डंपर ने कुचला

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 10:50 PM (IST)

    कानपुर-लखनऊ हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने ओवरटेक करते समय बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक हवा में उछलकर डिवाइडर पार करते हुए दूसरी दिशा में जा गिरी।    

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश में बाइक को चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक हवा में उछलकर डिवाइडर फांदते हुए दूसरी दिशा में चली गई।

    हादसे में बाइक सवार दो दोस्तों की मौत हो गई, तीसरा घायल हो गया। तीनों साथी एक बाइक पर ही बैठे थे। हेलमेट न लगा होने व सिर में गंभीर चोट से दो की जान चली गई। लोगों के शोर मचाने के बाद चालक रुकने की जगह वाहन की गति और तेज कर भाग निकला। दही एसओ ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि डंपर का पता लगाया जा रहा है।

    नीरज से थी गहरी दोस्ती 

    दही क्षेत्र के मुहल्ला शिवनगर निवासी 30 वर्षीय रिंकू पुत्र छोटेलाल की पड़ोस में रहने वाले 40 वर्षीय नीरज से गहरी दोस्ती थी। दोनों शहद निकालकर फेरी लगा बिक्री करते थे। शनिवार शाम करीब चार बजे पड़ोस में रहने वाले एक अन्य दोस्त चंदन के साथ एक बाइक से शहद निकालने के लिए दही व अजगैन क्षेत्र के लिए निकले।

    रात लगभग आठ बजे बाइक से घर लौटते समय कानपुर-लखनऊ हाईवे पर बशीरतगंज नहर के पास पीछे से डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक उछलकर डिवाइडर से टकरा दूसरी लेन में चली गई। गनीमत रही किसी वाहन ने तीनों को रौंदा नहीं। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने सड़क पर तितर-बितर पड़े तीनों दोस्तों को जिला अस्पताल भेजा। जहां डाक्टर ने रिंकू व नीरज को मृत घोषित कर दिया।

    चंदन का इलाज चल रहा है। हादसे के वक्त मौजूद एक राहगीर ने पुलिस को बताया कि डंपर आगे चल रही कार को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था। बाइक देख चालक ने नियंत्रण खो दिया और टक्कर मारता हुआ भाग निकला। डंपर की रफ्तार 80 से 90 किमी प्रति घंटा होने की संभावना जताई।