कानपुर में शादी की चौथी सालगिरह से दो दिन पहले महिला ने पी लिया जहरीला पदार्थ, मौत
कानपुर में एक महिला ने अपनी शादी की सालगिरह से दो दिन पहले मायके में जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रिया की शादी 2021 में उन्नाव के रतन पांडेय से हुई थी। परिवार को महिला के इस कदम का कारण पता नहीं है। पुलिस मामले की जाँच करेगी।
जागरण संवादाता, कानपुर। शादी की वर्षगांठ के दो दिन पहले महिला ने मायके में जहरीला पदार्थ पी लिया। उन्हें जाजमऊ स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया, ये स्वजन भी नहीं बता पा रहे हैं।
चकेरी के पटेल नगर निवासी संतोष दीक्षित की 30 वर्षीय बेटी प्रिया की शादी 30 नवंबर 2021 को उन्नाव के बीघापुर निवासी रतन पांडेय से हुई थी। प्रिया के भाई हर्षित दीक्षित ने बताया कि वह हर साल मायके आती थीं और डेढ़ से दो माह रुकती थीं। शनिवार को उनकी शादी की वर्षगांठ थी। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन गुरुवार की सुबह बहन ने जहरीला पदार्थ पी लिया।
मां शालू ने जानकारी दी और बहन को जाजमऊ स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दिवंगत के पिता ने बताया कि बेटी ने ऐसा क्यों किया, समझ में नहीं आ रहा है। दामाद से भी कोई बात नहीं हुई थी। थाना प्रभारी जितेन्द्र सिंह ने बताया कि अगर कोई तहरीर मिलती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
