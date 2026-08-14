कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे दो जगह और धंसा, एक महीने में 82 जगह आई खराबी
कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर संचालन के 31 दिनों में 82 स्थानों पर खराबी आई है, गुरुवार को उन्नाव में दो और जगह सड़क धंस गई। मरम्मत कार्य जारी होने के बा ...और पढ़ें
HighLights
31 दिन में कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 82 जगह खराबी।
गुरुवार को उन्नाव में दो स्थानों पर सड़क फिर धंसी।
मरम्मत के बावजूद नई खामियां, दुर्घटना का खतरा बढ़ा।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। अपने संचालन के 31 दिन पूरा कर चुके लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर मार्ग पर धंसने, दबने, दरकने की खामियां रोज बढ़ती ही जा रही हैं। गुरुवार को फिर दो स्थानों पर सड़क धंसी मिली। लखनऊ की ओर जाने वाली इस सड़क पर 120 किमी व 100 किमी प्रति घंटे रफ्तार के लिए बनाई गई दोनों लेन धंस गईं। यह समस्या गांव बेगमखेड़ा व अड़ेरुवा के निकट आई है।
क्रमश: 140 व 60 मीटर मिलाकर कुल 200 मीटर मार्ग का हिस्सा धंसा है। 45 किमी के ग्रीनफील्ड हिस्से में अब तक 82 जगहों पर खराबी मिली है।तीन दिन पहले तक कानपुर-लखनऊ लेन पर क्षतिग्रस्त हुए लगभग 12 स्थानों पर कार्यदाई संस्था ने पैच वर्क का कार्य लगभग पूर्ण कर दिया है।
इसके अलावा निर्माण एजेंसी ने चार स्थानों पर धंसी सड़क पर काम शुरू करवाया है, जिसमें तीन स्थान उन्नाव से लखनऊ तो एक लखनऊ से उन्नाव लेन पर है। संस्था उन्नाव से लखनऊ लेन पर किमी बछौरा गांव के बीच, दतौली व कांथा के पास उखड़े पैच को हटाकर मार्ग की मरम्मत कर नया पैच लगवा रही है।
वहीं मंगलवार को लखनऊ-उन्नाव लेन पर कोरारी (टोल के निकट) के पास 30 मीटर धंसी सड़क वाले स्थान पर भी मरम्मत शुरू हो चुकी है। मरम्मत में लगे कर्मियों ने बताया कि इन स्थानों पर कार्य शुक्रवार तक पूर्ण हो जाएगा।
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कार्यदाई संस्था पीएनसी इंफ्राटेक के द्वारा एक तरफ पैचिंग कार्य किया जा रहा है तो सड़क दूसरी जगह पर धंस रही है, जिसमें उन्नाव से लखनऊ लेन पर बेगमखेड़ा के पास 140 मीटर तक सड़क धंस गई है, तो वहीं इसी लेन पर अड़ेरुवा गांव क्षेत्र में 120 की रफ्तार वाली मुख्य लाइन भी लगभग 60 मीटर तक धंसकर नालीनुमा हो गई है। ऐसे में दुर्घटना होने की आशंका बनती है।
जलभराव से बचने के लिए सड़क किनारे बनाई गई नालियों को तोड़वाया व उनमें छेद करवाया जा रहा है, जिससे बारिश का पानी आसानी से निकल सके। लखनऊ जा रहे उन्नाव के आशुतोष व मयंक, कानपुर के प्रवेश पाल ने बताया कि कानपुर से लखनऊ लेन पर कई जगह गाड़ी उछाल मारती है। सड़क नालीनुमा हो गई है।