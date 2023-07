यूपी में जाली नोट पकड़े जाने का स‍िलस‍िला जारी है। अब उन्‍नाव पुल‍िस ने 29700 रुपये के जाली नोट संग दो आरोप‍ितों को दबोचा है। पूछताछ में दोनों ने बताया क‍ि एक गाजीपुर और दूसरा उन्नाव के बिहार क्षेत्र का रहने वाला है। दोनों ने छत्तीसगढ़ के सरगना से एक लाख के जाली नोट खरीदे थे। दोनों ने अबतक 70 हजार बाजार में खपाए हैं।

Fake Note: उन्‍नाव में पुल‍िस ने दो को जाली नोट संग दबोचा

Your browser does not support the audio element.

पाटन (उन्नाव), संवाद सहयोगी। जाली नोट का धंधा करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा है। उनके पास से 29700 रुपये के जाली नोट बरामद किए गए हैं। दोनों 100-100 रुपये के जाली नोट बाजार में खपा रह थे। आरोपितों में एक गाजीपुर जिले व दूसरा उन्नाव के बिहार क्षेत्र का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में जाली नोटों की छपाई करने वाले सरगना से इन लोगों ने 25 हजार रुपये में एक लाख के जाली नोट खरीदे थे। दोनों ने बाजार में 70 हजार के जाली नोट खपाने की बात कबूली है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने दोनों को जेल भेजा दिया है। सरगना तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद क्षेत्र के अहिरौली गांव निवासी रमेश उर्फ अंकित व बिहार क्षेत्र के मोहकमपुर निवासी प्रियांशु को बारासगवर पुलिस ने शक के आधार पर कुंभी गांव के सामने निर्माणाधीन मकान के पास पकड़ा। उनके पास से 100-100 की नोट के 29,700 रुपये बरामद किए। पुलिस ने नोटों के नंबरों का मिलान किया तो सभी नोटों में आठ नंबर अंकित मिले। सभी नोटों के नंबर एक होने पर पुलिस को नोटों के जाली होने का यकीन हो गया। दोनों आरोपितों ने पुलिस को बताया कि वह लंबे समय से जाली नोट बाजार में खपाने का कारोबार कर रहे हैं। बताया कि छत्तीसगढ़ में रहने वाला सरगना नोट छापता है। 25 हजार रुपये के असली नोट लेकर वह एक लाख के जाली नोट देता है। 70 हजार के जाली नोट वे बाजार में खपा चुके हैं और 29,700 रुपये खपाने के लिए बचे थे। एसओ राजपाल ने बताया कि 100 का नोट कोई गहराई से चेक नहीं करता। इसी का फायदा उठाकर आरोपित 100 का जाली नोट बाजार में खपाते थे। लंबे समय से बाजार में खपा रहे थे जाली नोट जाली नोटों का धंधा करने वाले दोनों आरोपितों ने पुलिस को बताया कि वह लंबे समय से जाली नोट बाजार में खपाने का कारोबार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रहने वाला सरगना 100-100 के नोट छापता है। 25 हजार रुपये के असली नोट लेकर वह एक लाख के जाली नोट देता है। 70 हजार के जाली नोट अब तक वे बाजार में खपा चुके हैं और 29,700 रुपये खपाने के लिए बचे थे।

Edited By: Prabhapunj Mishra