गांव के युवक ने किया दुष्कर्म, नहीं हो रही सुनवाई; उन्नाव की युवती ने सीएम दरबार में लिखा पत्र
उन्नाव के एक गांव निवासी युवती ने मुख्यमंत्री जनता दरबार में शिकायती पत्र देकर बताया कि 10 मार्च 2023 की रात वह घर में लेटी थी। तभी गांव का ही एक युवक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, उन्नाव। मुख्यमंत्री दरबार पहुंची युवती ने गांव के एक युवक पर नशीला स्प्रे डालकर दुष्कर्म का आरोप लगा कार्रवाई की मांग की है। युवती के अनुसार उसने अश्लील फोटो व वीडियो भी बनाया और विदेश जाने के बाद उन्हें प्रसारित कर रहा है।
कोतवाली जाने पर उसकी सुनी नहीं गई। पुलिस ने फोटो में अश्लीलता जैसा कुछ न होने व मामले की जांच करने की बात कही है।
एक गांव निवासी युवती ने मुख्यमंत्री जनता दरबार में शिकायती पत्र देकर बताया कि 10 मार्च 2023 की रात वह घर में लेटी थी। तभी गांव का ही एक युवक घर में घुसा और रात के अंधेरे में चेहरे पर नशीला स्प्रे डालने के बाद बेहोशी हालत में दुष्कर्म कर आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया।
वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर वह लंबे समय से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। जून 2025 को उक्त युवक जब विदेश (दुबई) चला गया तो वहां से इंटरनेट मीडिया पर उसकी अश्लील फोटो प्रसारित कर रहा है। जिसके चलते वह मानसिक रूप से परेशान है।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि तीन दिसंबर 2025 को थाना में शिकायती पत्र दिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने बताया कि मुख्यमंत्री दरबार से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।
कोतवाल अमरनाथ यादव ने बताया कि मामले की जानकारी हुई है। युवक के साथ युवती की मित्रता थी। उक्त युवक द्वारा जो भी पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की गई है, उसकी जांच की गई है। फोटो कही से भी अश्लील प्रतीत नहीं हो रही है। युवक वर्तमान में विदेश में है। मामले की जांच की जा रही है।
