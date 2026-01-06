गांव के युवक ने किया दुष्कर्म, नहीं हो रही सुनवाई; उन्नाव की युवती ने सीएम दरबार में लिखा पत्र

जागरण संवाददाता, उन्नाव। मुख्यमंत्री दरबार पहुंची युवती ने गांव के एक युवक पर नशीला स्प्रे डालकर दुष्कर्म का आरोप लगा कार्रवाई की मांग की है। युवती के अनुसार उसने अश्लील फोटो व वीडियो भी बनाया और विदेश जाने के बाद उन्हें प्रसारित कर रहा है।

कोतवाली जाने पर उसकी सुनी नहीं गई। पुलिस ने फोटो में अश्लीलता जैसा कुछ न होने व मामले की जांच करने की बात कही है। एक गांव निवासी युवती ने मुख्यमंत्री जनता दरबार में शिकायती पत्र देकर बताया कि 10 मार्च 2023 की रात वह घर में लेटी थी। तभी गांव का ही एक युवक घर में घुसा और रात के अंधेरे में चेहरे पर नशीला स्प्रे डालने के बाद बेहोशी हालत में दुष्कर्म कर आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया।

वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर वह लंबे समय से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। जून 2025 को उक्त युवक जब विदेश (दुबई) चला गया तो वहां से इंटरनेट मीडिया पर उसकी अश्लील फोटो प्रसारित कर रहा है। जिसके चलते वह मानसिक रूप से परेशान है।