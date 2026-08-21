गंगा एक्सप्रेसवे पर पांच मीटर की दरार के साथ अब कंक्रीट स्लोप ड्रेन क्षतिग्रस्त, पानी निकासी की नालियां भी टूटीं 

जागरण संवाददाता, उन्नाव। लगातार चार दिन हो गए हैं, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे की निर्माण एजेंसी बशीरतगंज के 422 और सरांय कटियान के किमी 421 के बीच सड़क की एक समस्या दूर करती है तो दूसरी तैयार हो जाती है। गुरुवार को इसी स्थान के बीच सड़क पर पांच मीटर तक दरार हो गई। सड़क पर आई दरार मार्ग के किनारे पर ढलान के पास है।

दही क्षेत्र में बशीरतगंज के पास गंगा एक्सप्रेसवे पर गुरुवार सुबह फिर जल निकासी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला किलोमीटर संख्या 421 से 422 के बीच का ही है। जहां बारिश के पानी की निकासी के लिए बनाया गया कंक्रीट स्लोप ड्रेन क्षतिग्रस्त हो गया है।

ड्रेन में कई जगह टूट-फूट दिखाई दे रही है, बीते चार दिन के अंदर गंगा एक्सप्रेसवे पर 13 किमी के बीच में छह स्थानों पर धंसने के अलावा इसी क्षेत्र में आधा दर्जन पुलों में किसी में भी ड्रेनेज सिस्टम बनाया ही नहीं गया था। जिसके बाद एजेंसी ने बुधवार से जहां पुलों पर ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं उक्त स्थान पर काम कराए जाने के बाद ड्रेनेज में फिर समस्या बन गई।

मामला बिगड़ता देख कार्यदाई संस्था ड्रेनेज के अधूरे कार्यों को पूरा करने में जुट गई हैं। पुल पर ड्रेनेज का कार्य शुरू किया गया है तो वहीं प्रतिदिन क्षतिग्रस्त हो रही रोड की मरम्मत की जा रही है। मौके पर निर्माण कार्य से जुड़े कर्मचारी और मजदूर काम करते नजर आ रहे हैं। क्षतिग्रस्त हिस्से को दुरुस्त करने की प्रक्रिया भी चल रही है।

हालांकि, निर्माण पूरा होने से पहले ही ड्रेनेज सिस्टम के एक हिस्से के खराब होने से निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। फिलहाल किलोमीटर संख्या 421 से 422 के बीच निर्माण और मरम्मत का कार्य जारी है।

अब देखना होगा कि संबंधित कार्यदायी संस्था क्षतिग्रस्त कंक्रीट स्लोप ड्रेन को किस तरह दुरुस्त करती है और एक्सप्रेसवे की जल निकासी व्यवस्था को पूरी तरह कब तक मजबूत किया जाता है। गंगा एक्सप्रेस वे पर ड्रेनेज को लेकर एक बड़ी खामी देखने को मिली है। किसी भी पुल पर अभी तक ड्रेनेज का इंतजाम ही नहीं किया गया। दुर्गा खेड़ा, बशीरतगंज, ओरहर गांव के बीच करीब आधा दर्जन पुल हैं। किसी पर ड्रेनेज का इंतजाम नहीं है।